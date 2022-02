Die Quelle der Irrationalität?

Um es gleich und deutlich zu sagen. Natürlich gibt es keinen geraden Weg von der deutschen Romantik zu den Nationalsozialisten oder den Querdenkern. Aber, so die beiden Referenten des jüngsten, von der kurfürstlichen Volkshochschule im Hebel-Haus initiierten Philosophischen Cafés „Zweistein“, Hans Thomas Flory und Chi Dung Ngo, die Romantik mit ihrer Verklärung von Welt und der Betonung des Irrationalen sei ein ziemlich guter Steinbruch für den Bau dieser Wege.

Die Ära der Romantik, so von 1795 bis 1848, sei eine Reaktion auf die Aufklärung mit ihrer Leitidee des vernunftbegabten Menschen und der rational-logischen Welt. Sie bemühte sich um eine Art mythische Wiederverzauberung der Welt. Die von der Aufklärung propagierte rational-deterministische Epoche löste Unbehagen aus. Das Gefühl bei nicht wenigen Zeitgenossen, Leben sei mehr als das, was erklär- und berechenbar ist. Und das zu erkunden, obliege dem Gefühl. Oder noch besser, dem empfundenen Ich.

Die Welt damals, sagt Flory, war auf fast allen Ebenen im Umbruch. Mit der französischen Revolution 1789 wurde die Machtrage und damit Jahrhunderte alte Hierarchien infrage gestellt. Ausgehend von England machte sich in Europa der Kapitalismus breit, die Menschen wanderten von den Dörfern in die Städte und der Wissenschaft wurde eine enorme Deutungskraft zugeschrieben. Die Welt war im Wandel und dieser Wandel mit seiner Unübersichtlichkeit wurde nicht überall begrüßt.

Alles wurde unkalkulierbarer

Ganz im Gegenteil, die Entzauberung der Welt rüttelte an der öffentlichen Ordnung. Angesichts dieser von vielen Menschen empfundenen Unkalkulierbarkeit, so Ngo, sei eine Art Gegenbewegung fast schon erwartbar gewesen. Die Romantik wendete den verklärenden Blick nach innen, die Natur und in die Vergangenheit. Im Zentrum steht weniger die Ratio denn das Gefühl.

Das aufklärerische Triptychon aus Individuum, Autonomie und Vernunft galt Romantikern wie Novalis (eigentlich Georg Philipp Friedrich von Hardenberg), Friedrich von Schlegel, Clemens Brentano, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Joseph Eichendorff als Unglück. Für den Romantiker schufen Aufklärer wie Immanuel Kant durch die Überhöhung der Vernunft einen Bruch in der Welt, den zu heilen, die Romantiker angetreten sind.

Ziel, so Flory, war eine Zusammenführung von Gegensätzen zu einem harmonischen Ganzen, das übrigens meist in der Vergangenheit und in der Natur verortet wurde.

Doch diese großen irrationalen Erklärungsversuche führten oft in die Irre. Damals wie heute faszinierten diese geheimnisvollen und mythischen Erzählungen. Sie überwinden die Deutungsmacht der Vernunft jedenfalls mühelos. Und genau hier liegt ein Schlüssel für die Kammer des Schreckens der Welt. Denn die Abkehr von Wahrheit oder mindestens vernünftiger Wahrhaftigkeit zersetzt Gemeinschaften.

Sehr klar erklärte es einst der jüdische Literaturwissenschaftler Victor Klemperer in seinen Tagebüchern 1933 bis 1945: „Nach der Wahrheit ist vor dem Faschismus.“ Ngo sagt dazu, dass die Romantik das extreme Eine sucht, die Politik aber den Kompromiss in der Vielheit suchen müsse.

Es war ein sehr wichtiges und spannendes Philosophisches Café. Denn am Anfang von Gesellschaft steht immer der Versuch, den Anderen zu verstehen. Und um das leisten zu können, ist es von Vorteil, die großen Denkgebäude im Blick zu haben, da sie Verhalten bis heute formen. Wenigstens neun haben diese nun im Blick. Man könnte aber auch sagen, leider nur neun.