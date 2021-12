Die Rache des Tannenbaums

Friedlich soll sie doch eigentlich sein, die Adventszeit. Gefüllt mit Vorfreude, mit Nächstenliebe, mit Wärme, mit einem herzlichen Miteinander – irgendwie noch mehr als sonst, oder?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bummelt man durch Schwetzingen, erfreut man sich an den Schaufenstern, die wieder stimmungsvoll weihnachtlich geschmückt sind. Es ist einfach wunderbar, wie viel Mühe sich die Ladeninhaber hier geben. Gerade in solchen Zeiten, wie wir sie seit nun bald seit zwei Jahren erleben müssen, tut dieses Stück schöne (normale) Welt einfach gut.

© Kaltschmitt

Umso trauriger ist es, dass es Zeitgenossen gibt, die das Schöne mit Füßen treten, ja sogar vollsch. . . müssen! So passiert bei Petra Kaltschmitt. Vor ihrer Modeboutique Acht F in der Carl-Theodor-Straße hatte sie einen Tannenbaum mit Lichterkette aufgestellt. Der war jedoch plötzlich verschwunden! Sie fand ihn einige Meter weiter oben wieder auf Höhe des Reformhauses – allerdings waren die Lichter zerstört und er wurde mehrfach als Hundetoilette benutzt. Einfach unfassbar!

Statt netten Weihnachtsbotschaften schmücken nun Zettel den Baum über dessen Umgang. „Schade!“, hat Petra Kaltschmitt auch dazugeschrieben. Mehr als schade! Da wünscht man sich ja eigentlich, dass so ein Tannenbaum mal zum Gegenschlag ausholt und jene, die ihm so übel mitgespielt haben, mit seinen Nadeln sticht – und zwar dorthin, wo sie vielleicht noch was merken. Kopf (samt Hirn) sind da – offensichtlich – ausgeschlossen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2