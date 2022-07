Die Rechthaber

Vielleicht war es ja schon länger so und durch neue Medien fällt es nur mehr auf: Unsere Gesellschaft entfernt sich an den Rändern immer weiter voneinander. Auf der einen Seite sind die total Gleichgültigen, die zwar beständig vor sich hinmaulen, aber sonst keinerlei Anteilnahme am Geschehen zeigen – von Aktivitäten ganz zu schweigen. Denen steht eine wachsende Gruppe von Rechthabern gegenüber, die für ihre Thesen immer häufiger und sehr massiv einen Alleinvertretungsanspruch einfordern.

Dazwischen steht die Mitte der Gesellschaft, die zwar am Geschehen interessiert ist, aber mit beiden Extremen nicht viel anfangen kann. Für Politiker, deren Überlegungen meist auf fast alle Bürger Auswirkungen haben, macht das die Aufgaben nicht leichter. Man kennt ja schon aus privater Runde oder im Kollegenkreis zur Genüge die ewigen Besserwisser, die sich jedem Argument verschließen. Sie wissen es ja „ganz genau“. Woher dieses Wissen allerdings kommt, ist nicht immer ersichtlich.

Der Rechthaberrand bekämpft folgerichtig nahezu jede politische Entscheidung schon im Entstehen und macht sie oftmals lautstark nieder. Bedenklicher an dieser Entwicklung ist aber noch mehr, dass auch Mehrheitsbeschlüsse zunehmend in Frage gestellt werden. Man torpediert sie einfach weiterhin, wenn sie nicht der eigenen „richtigen“ Meinung entsprechen – selbst wenn ein Bürgerentscheid vorausging.

Zwar stirbt die Hoffnung zuletzt, aber solange sich die große Mitte unserer Gesellschaft nur sehr zögerlich zu konkreten politischen Fragen äußert und auch wenig in die öffentliche Willensbildung eingreift, werden die Aussichten für ein gemeinsames Vorankommen nicht besser.