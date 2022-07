Die Reise beginnt jetzt erst

Der erste Jahrgang der Hauptschüler, die im neuen Gebäude der Karl-Friedrich-Schimper-Schule ihren Abschluss gemacht haben, wurde jetzt mit der Zeugnisübergabe verabschiedet. Nach zwei Entlassfeiern, die pandemiebedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden mussten, konnten nun Eltern, Angehörige und Freunde dabei sein.

Die Aula wurde zur Hollywood-Bühne umgestaltet. Über 50 Hauptschulabsolventen schritten über den roten Teppich. Alisa Lass moderierte. Die Feier begann mit dem Klavierstück „Experience“, vorgetragen von Leoni Dener. Konrektor Janis Gottinger begrüßte Clustersprecher, Kollegen, Elternvertreter und Schüler. „Der rote Teppich ist ausgerollt, Getränke stehen bereit, die Zeugnisse sind gedruckt, die Gäste sind da“, sagte er.

Wie bei der Oscar-Verleihung: Die Schüler schreiten über den roten Teppich. © vw

Gottinger erinnerte an 2013, das Jahr, in dem die meisten von ihnen in die Schule gekommen seien: US-Präsident Obama startete in seine zweite Amtszeit, Kanzlerin Merkel in ihre dritte. Papst Benedikt XVI. trat zurück. Der Tophit „Wake me up“ von Avicii wurde veröffentlicht. Bayern wurde zum ersten Mal wieder Meister nach einer Unterbrechung durch Dortmund mit Klopp. Zehn weitere Titel folgten. „Eine ähnliche, wenn nicht noch größere Erfolgsgeschichte wünschen wir euch für euer weiteres Leben nach dem Abschluss an unserer Schule“, so Gottinger.

Dann gab er den Abschlussschülern noch Gehaltvolles von Namensgeber Schimper mit auf den Weg: „Im Neuen sich treu, und im Alten auch neu, ist ringsum die Welt, für alle bestellt!“. Oder moderner, wie der Rapper „Casper“ es sagt: „Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht, Sonnenstrahlen im Gesicht, halte die Welt an und bin auf und davon.“

Für die Gemeinschaftsschule ist der Zweckverband Unterer Leimbach mit den Mitgliedsgemeinden Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen zuständig. Plankstadts Bürgermeister Nils Drescher war „unglaublich stolz“, die Absolventen verabschieden zu dürfen. Die Corona-Pandemie und die lange Bauphase sei wirklich eine harte Zeit gewesen. Aber es habe schon viel schlimmere Zeiten in der Geschichte gegeben. „Die Zeit ist schlecht? Wohlan. Du bist da, sie besser zu machen“, zitierte er den schottischen Essayisten und Historiker Thomas Carlyle.

Die Feier wahrlich verdient

„Ihr könnt vieles tun und besser machen. Die ganze Arbeitswelt wartet auf euch“, versicherte Drescher. Die Schüler könnten stolz sein: „Das Feiern habt ihr euch verdient.“

Elternbeiratsvorsitzender Daniel Wiegand bekräftigte mit bewegter Stimme: „Wir sind unendlich stolz auf euch.“ Eltern-Kind-Beziehungen seien herausfordernd, während der Pandemie und der Bauarbeiten die Schule zu absolvieren, sei eine starke Leistung. Die Schülersprecher David Eichouh und Rojin Bozkurt gratulierten. Pauken, Tests und Prüfungen lägen hinter ihnen. Nun sei das Ende eines Lebensabschnittes da: „Bleibt euch selbst treu, nehmt eure eigenen Wünsche ernst, erkennt eure Spielräume, habt den Mut, Entscheidungen zu treffen, die Reise beginnt erst.“ Die Abschlussschüler mögen sich immer an das Schöne der Schulzeit erinnern.

Die musikalischen Darbietungen waren beeindruckend. Sophia Schad und Levin Tauber sangen das Lied „Leiser“ – begleitet von Marleen Dworsky, Maya Henrich und Leonie Butzke. Silas Illek bekam für „Can you feel the love tonight“ viel Applaus. Einer Pause bei Getränken und Snacks folgten die Zeugnisübergaben und Preisverleihungen an die drei Klassen. Das Lied „Seite an Seite“ passte hervorragend dazu. Berührend auch der Song „All of me“, den alle Klassen in Begleitung von Birgitta Eck sangen. Nach der Feier stiegen bunte Luftballons in den Himmel über der Schimper-Gemeinschaftsschule.