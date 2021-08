Die Sache mit den Briefen

Der Klimawandel – nicht nur in Deutschland derzeit vermutlich deutlicher zu spüren als je zuvor – gilt als die größte Sorge der Zukunft. „Veränderung fängt klein an“ ist das Motto, das uns motivieren soll mitzuarbeiten. Im Badezimmer das Licht ausschalten, kein Warmduscher mehr sein, auf die Expresslieferung verzichten, nicht mehr zu Plastiktüten greifen – das sind nur wenige Beispiele, die jeder selbst umsetzen kann und das ohne großen Aufwand.

Im letzten Punkt gibt es tatsächlich schon große Unternehmen mit bekannten Namen, welche mit den Klimaschützern an einem Strang ziehen und es ihren Kunden möglichst leicht machen, indem sie ihre Produkte anpassen.

Doch wie sieht das zum Beispiel bei Krankenkassen aus? Diese verkaufen ja bekanntlich keine „greifbaren“ Produkte. Wie sollten sie also am Klimaschutz teilnehmen? Es wäre ja fatal, die Bürokratie im Sinne der Nachhaltigkeit zu verändern, damit eine Familie mit ein und derselben Anschrift und gleichem Nachnamen keine acht Briefumschläge an einem Tag bekommt?!

Genau dieser scheinbar überspitzte Vorfall ist meiner Familie passiert. Gegenseitige Bevollmächtigungen waren der Grund für die plötzliche Briefkasten-Flutung: Die renommierte Krankenkasse schickte also am besagten Tag X zwei Briefe an jedes Familienmitglied – zwei Briefe pro Person, an ein und dieselbe Adresse, an vier Personen mit gleichem Nachnamen, die sich alle gegenseitig bevollmächtigen. Es wäre ja schon fast interessant, so viel Post zu bekommen, wenn nicht in jedem dieser acht separaten Umschläge haargenau das gleiche gestanden hätte.

Falls das Klopapier also mal wieder knapp werden sollte, wissen wir, was wir benutzen können – zumindest siebenmal . . .