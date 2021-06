Die Sache mit der Bürokratie

Mit meinem vierten Band der Lach- und Sach-Geschichten war ich zu gast im „Hexehaisel“ (Hexenhäuschen) in der Kronenstraße in Schwetzingen.

Wie so oft in den vergangenen Wochen und Monaten war auch hier das Thema Corona allgegenwärtig. Der Einfluss der Pandemie auf den Alltag, die Sinnhaftigkeit diverser Maßnahmen, über Impfungen und alles Mögliche wurde gesprochen. Auch über die Mutationen von Sars-Covid-19. So wurde unter anderem über die indische, die englische, die südafrikanische (die irgendwie in der Versenkung verschwunden ist) oder die chinesische Variante debattiert. Dann kam eine spannende Frage auf, über die Sie, liebe Leserinnen und Leser, vielleicht auch schon einmal gegrübelt haben: Wieso gibt es eigentlich keine deutsche Virusvariante von Covid-19? Nicht, dass wir die in dem Reigen der Mutanten sehen wollten – im Gegenteil. Eine Kundin im genannten Laden hatte eine gute Antwort auf diese Frage: „Ist doch klar, das scheitert wieder einmal an der typisch deutschen Bürokratie!“ Herzliches Gelächter! Ich denk’, wo sie recht hat, hat sie recht. Oder?