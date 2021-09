Die Sache mit der Umbenennung

So richtig sicher bin ich nicht, was ich davon halten soll. Zumindest hat mir die Aktion der Kunstsammlung Dresden ein Kopfschütteln abgewonnen. Diese überprüfte laut Bild-Zeitung nämlich 143 Kunststücke auf diskriminierende und rassistische Namen etwa in Bezug auf die Religion, die Hautfarbe oder die Zugehörigkeit ethnischer Gruppen mit dem Ergebnis, dass nun Museumsstücke umbenannt werden. Wie grotesk! Immerhin sind Gemälde und Statuen zu Zeiten entstanden, in denen diese Debatten noch nicht so intensiv geführt worden sind – leider, muss man da hinzufügen.

Auch um das an dieser Stelle klarzustellen: Ich bin gegen Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art. Im Hier und Jetzt. Und in der Zukunft. Die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern. Und deshalb sollte das auch nicht bei zum Teil jahrhundertealten Werken erfolgen.

Und normalerweise würde ich die Vergeber der neuen Namen gern einmal fragen, was sie gegen das Wort „Eingeborener“ haben? Ich bin auch ein Eingeborener – pardon: eine Eingeborene. Ein Einheimischer, eine Ureinwohnerin sozusagen. Warum also jetzt das Werk „Indische Eingeborene mit Haustieren“ den Namen „Menschen mit Haustieren“ trägt, würde mich schon interessieren. Oder warum man plötzlich aus „Baumhütte eines Eingeborenen“ nur „Baumhütte“ macht – wird hier etwa eine heimliche Enteignung unter dem Deckmantel des diskriminierenden Hinterfragung betrieben? Nein, das alles ist nicht lustig, schon gar nicht die Umbenennung „Eingeborener mit Maske“ in „Mann mit Maske“. Entschuldigung: Wo bitte bleibt denn hier die Diversität? Und das aus dem Zwerg sowie dem Knaben bei Jan Fyts Gemälde „Hund, Zwerg und Knabe“ jetzt „Hund, kleinwüchsiger Mann und Junge“ gemacht wurde, finde ich inkonsequent: Warum nicht die Art des Hundes auch gleich nennen? Vermutlich ging es den Verantwortlichen da wie der Redaktion, die nämlich grübelte, was das wohl für ein Tier sei. Wir einigten uns am Ende auf: „Französische Bracke, kleinwüchsiger Mann und Junge“.

Ich habe etwas Angst vor weiteren Eingriffen in die Kunst und Kultur vergangener Tage, gerade auch mit dem Blick auf die Märchen der Gebrüder Grimm. Ich höre schon Kinderstimmen, die in fünf Jahren rufen: „Mama, liest du mir ,Die Frau mit den langen brünetten Haaren und die sieben kleinwüchsigen Männer‘ vor?“

