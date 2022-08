Die schänschd Unafiehrung!

Es werd anunfasisch viel gmeggerd, awwer on unsara Unafiehrung bei da Schubardschdrooß hod sich die Jugend wirglisch mid Ruhm begleggerd. Des Juz hod die Jugend onimierd, die Unafiehrung nei zugeschdalde un mid Graffidie o’zumole. Also isch find, die hawwe des gonz doll gemachd. Isch hab schunn üwwerlegd, ob isch mir do drunne in Liegeschduhl noischdell, so schäh isses do.

Ma kännd jo sogar bei de Schdadtführunge die Gemälde do unne zeige. Awwer hald, des geht uff kään Fall, s’rieschd näd guud un wonn die Laid uff dä Bodde gugä griejesä in Schrecke. Denn der viele Dreck, die viele Kippe, die viele Gudzel un onnere Babierschnipsel, des viele Ugraut in alle Ridze un der suschdische Dreck. A wonn die Treppe hochkummsch, siehd’s a net besser aus. Awwer die Jugend hod ihr Sach gud gemachd, die solle net a noch kehre misse. Ich meschd hald doch in Uffruf schdarde un ä Sammlung fa die Schdadt anrege. Es fehlt oschoinend der Schadt on ordendliche Kehrbese, sunschd wär do beschdimmd schun ämol sauwer gemachd worre. Awer wonn der Ähne oda der Onnere in Kehrbese üwerisch hod, kännd ma die jo im Rodhaus abgewwe. Gonz beschdimmd, denn in da Schdadt kehre viel Laid jo a kä Gass und Drodwa mäh. Awwa was sag isch donn, s’gibt jo kä Kehrpflischd mäh, fa die Laid näd un fa die Schdadt a net oda bin isch do falsch??? Beim negschde Uwedda kennd’s bassierä das die Gullie’s vaschdopd sinn.

Awwa des gehd misch jo alles nix oh. Demnegschd, wonn die Bledda falle, kumme die umweldfreundlische Modorgebläse zum Oisatz. Des sinn die Dinga, die uns a dä Dreck um die Ohre blose. Net zuledschd nochämol dem schdedischä Juz ä großes Dongschäh!