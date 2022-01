Die Schimper-Schule stellt sich digital vor

Schwetzingen. „Die Welt in unserer Hand“ – das ist Karl-Friedrich Schimper, wie er leibt und lebt. Wissenschaftler, Entdecker, Poet, Lebenskünstler und in vielen Dingen seiner Zeit voraus. Der Namensgeber der Karl-Friedrich Schimper-Gemeinschaftsschule (KFS) in Schwetzingen ist mental und physisch präsent, nicht nur mit seinem monumentalen Bildnis im Street-Art-Style in der Aula. Ihrer Zeit voraus ist auch die Schimper-Gemeinschaftsschule. Als eine von 209 Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg ist sie baulich, pädagogisch und mit ihren modernen technischen Möglichkeiten ein Vorzeigeobjekt im ganzen Land. Am Samstag, 29. Januar, stellt sich die Schule bei einem Live-Tag online vor.

Auf rund 12 000 Quadratmetern stehen modernste Unterrichtsräume zur Verfügung. Lerninseln und Differenzierungsräume bilden die idealen Voraussetzungen für ein individuelles und talentorientiertes Lernen. Barrierefreiheit ist selbstverständlich, von der motorgesteuerten Eingangstür über taktile Orientierungselemente bis hin zu Aufzügen in alle Stockwerke und Klassenräume. 70 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten im Ganztagsschulbetrieb die rund 600 Jugendlichen von Klasse 5 bis Klasse 10.

„Jede Schülerin und jeder Schüler bringt unterschiedliche Voraussetzungen für seinen zukünftigen Bildungsweg mit. Unser Ziel ist es, das Lernen mit positiven Emotionen und eigener Motivation in Einklang zu bringen und die vorhandenen Potenziale optimal zu fördern. Das Fundament dafür liefern die drei Säulen unserer pädagogischen Konzeption: das personalisierte Lernen in Lernteams, das projektorientierte, fächerübergreifende Lernen in Themenepochen und das interessengesteuerte Lernen in teilweise jahrgangsübergreifenden Wahlkursen. Wir verstehen uns als inklusive Schule, die für unsere Schüler sowohl zum Lebensraum als auch zum Lernraum wird. Für uns ist es eine täglich gelebte Selbstverständlichkeit, immer nach den besten Lösungen zu suchen, um eventuelle Lernbarrieren abzubauen“, erläutert Nicole Winkler.

Wegen Corona nur online

Gerne hätten die Rektorin und das Kollegium die Schimper-Gemeinschaftsschule am kommenden Samstag bei einem ausführlichen Rundgang durch das neue Schulgebäude persönlich vorgestellt. „Wir haben uns aber aufgrund der aktuellen Corona-Lage dazu entschieden, den Schimper-Live-Tag digital durchzuführen“, bedauert Winkler in einer Pressemitteilung. „Die Zugangsdaten zu dem digitalen Rundgang sind auf unserer Homepage kfsgms.de hinterlegt und wir sind sicher, auch auf diesem Weg einen ersten guten Eindruck vermitteln zu können“.

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist die Ausstattung mit modernsten Hightech-Medien. In allen Räumen stehen Beamer, Leinwände und TV-Geräte zur Verfügung, inklusive Streaming-Schnittstellen und Soundsystem in der Aula. Die Schüler haben Zugriff auf 545 I-Pad-Schulpakete und ein Highspeed-Glasfaseranschluss ermöglicht das Arbeiten mit der landesweiten digitalen Lernplattform „itslearning“. Offen und einladend, hell und freundlich: Mit 220 Sitzplätzen ist die Aula gleichzeitig das Zentrum für die tägliche Mittagsverpflegung. Das gemeinsame Mittagessen ist ein zentraler Bestandteil des kommunikativen Schullebens. Die neue Mensa wird als Frischküche betrieben, täglich wird hier zu fairen Preisen „live“ gekocht. Ein Kiosk ergänzt das Angebot für die Pausenverpflegung.

Die Nachhaltigkeit im Blick

Wer einen Rundgang durch das Gebäude macht, der spürt die kreative Atmosphäre überall. Die Ausstattung ist hochwertig, Lounge-Bereiche laden zum Gespräch ein, die Luft ist angenehm. Die KFS ist mit natürlichen, ressourcenschonenden und langlebigen Materialien gebaut und energetisch auf dem neuesten Stand der Technik. Die durchdachten und intelligenten Lösungen wurden vom Land Baden-Württemberg mit dem Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet.

Digitaler „Schimper Live-Tag“: Samstag, 29. Januar. Die Zugangsdaten zur Online-Veranstaltung gibt es unter kfsgms.de

