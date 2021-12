Die Schlittschuhbahn kann geöffnet bleiben

Schwetzingen. Nach der Absage des Weihnachtsmarkts in Schwetzingen war zunächst unklar, ob die Schlittschuhbahn auf dem Schlossplatz geöffnet bleiben darf. Inzwischen ist klar, dass die Bahn von der Schließung nicht betroffen sein wird und weiterhin geöffnet bleibt. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag auf Anfrage dieser Redaktion mit. Allerdings hat sich an den Voraussetzungen für einen Besuch etwas geändert, wie Betreiber Ali Ghawami erklärte: "Ab jetzt gilt auf der Schlittschuhbahn die 2Gplus-Regelung. Außerdem müssen wir genauer darauf achten, dass es nicht zu voll wird." Ghawami zeigte sich jedoch erleichtert über die nachträglich beschlossenen Ausnahmen von der Testpflicht.

Die Öffnungszeiten der Schlittschuhbahn bleiben gleich. Sie ist Montag bis Freitag von 14 bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr zugänglich. Für Kinder kostet der Besuch 3 Euro, für Erwachsene 4 Euro. Leihschlittschuhe mit Hinterlegung eines Pfands kosten 3 Euro.