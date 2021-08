Die Schwetzinger Hallen von Pfaudler sehen

Schwetzingen. Regelrecht überrannt wird Epple-Bau beim Angebot für Führungen durch das Pfaudler-Gelände. Die Termine am Dienstag sind alle ausgebucht. Jetzt wurde noch ein Terminfenster für Sonntag, 22. August, geöffnet, um das Areal, das künftig „Schwetzinger Höfe“ heißen soll und wo Wohnungsbau geplant ist, zu besichtigen. Der gesamte ehemalige Produktionsstandort und insbesondere die Hallen sind Objekte der Neugier von vielen Schwetzingern. Immerhin verbinden Schwetzingen und Pfaudler eine über hundertjährige Geschichte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Epple-Bau hatte zugesagt, solche Besichtigungen möglich zu machen, bevor der Abriss der Hallen in Rede steht. Inzwischen hat sich – auch witterungsbedingt – die ohnehin sicherheitstechnisch schwierige Situation noch verschärft: Teile der Hallen sind eingestürzt, einige Gebäudeteile sind einsturzgefährdet, bei schwierigen Wetterbedingungen ist das Betreten des Geländes auch für Fachpersonal nur eingeschränkt oder gar nicht möglich.

Gleichwohl will man die Zusage einlösen und auf den gangbaren Wegen mit trittfestem Schuhwerk eine Besichtigung bei einem Zusatztermin zu ermöglichen: Am Sonntag, 22. August, bietet Epple daher allen Bürgern von Schwetzingen und Umgebung Führungen an, die auch ein Durchwandern der spektakulären Hallen beinhalten. Aus Sicherheitsgründen werden die Besuchergruppen geführt, alle Teilnehmer müssen einen Helm tragen, den Epple zur Verfügung stellt. Festes Schuhwerk ist unabdingbar und wird vorher überprüft. Das mit der Stadtverwaltung abgestimmte Corona-Konzept liegt vor Ort aus.

Höchstens 20 Personen pro Termin

Die Gruppengröße ist auf 20 Personen beschränkt. Corona-bedingt sowie aus Sicherheitsgründen müssen sich interessierte Bürgerinnen und Bürger unter dem Link https://bit.ly/3lol0ld anmelden und eine entsprechende Uhrzeit (12.30, 14, 15.30, 17 oder 18.30 Uhr) auswählen. Bitte dabei genau auf die Groß- und Kleinschreibung bei der Eingabe des Links achten. Die Anmeldung kann per Computer, aber auch über jedes Smartphone erfolgen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Automatisch wird der 22. August angezeigt, aber es muss eine Auswahl der Uhrzeiten vorgenommen werden. Das Fotografieren während der Rundgänge ist ausdrücklich gestattet. Das teilt der Pressesprecher des Unternehmens mit.