Die Schwetzinger "Stoff-Laube“ ist umgezogen

Karin Saladin ist eine echte Powerfrau. Die alleinerziehende Mutter zweier Teenie-Töchter und selbstständige Unternehmerin erfüllte sich ihren Lebenstraum mit der Übernahme der „Stoff-Laube“ in Schwetzingen und das kurz vor dem ersten Lockdown im vergangenen März. Und nun – etwas mehr als ein Jahr später – packt sie wieder an und wagt den Umzug in größere und schönere Räumlichkeiten. Sie zieht mit ihrem Laden von der Mannheimer Straße in die Dreikönigstraße 21. Dort wird sie künftig im früheren Geschäft von Lederwaren Volz für ihre Kunden da sein.

Einige Passanten und Geschäftsleute der Innenstadt haben den Umzug in den vergangenen Tagen und Wochen live miterlebt: Karin Saladin kurvte immer wieder mit einem Wägelchen durch die Fußgängerzone, um ihre Nähmaschinen, Stoffe, Wolle und anderen Kurzwaren in die Dreikönigstraße zu bringen. Dabei wurde sie von ihrem Team und Kunden unterstützt – eine große Hilfe, wie sie dankbar erzählt. Für die staatlich geprüfte Bekleidungstechnikerin ist ihr Laden eine Berufung: Denn hier lebt sie ihre Leidenschaft fürs Stricken und Nähen aus. Kunden treffen hier nicht nur auf eine fachliche Expertin, sondern auch auf eine Beraterin mit viel Herzblut.

Seit dem 1. Mai hat Karin Saladin die Räume in der Dreikönigstraße 21 angemietet und bietet nun auf einer Verkaufsfläche von 200 Quadratmeter (55 mehr als zuvor) ein reichhaltiges Sortiment und viel Platz, um ihre Passion weiterzugeben. Denn sie gibt nicht nur Tipps mit auf den Weg, sondern bietet auch Kurse an, zum Beispiel an ihren hochwertigen Nähmaschinen, die Kundinnen auch vor Ort auf Mietbasis stundenweise nutzen können. Service steht bei Karin Saladin an erster Stelle: „Ein glücklicher Kunde ist mir wichtig“, betont sie.

Individuelle Beratung

Deshalb ist sie auch während der Lockdowns immer für Näh- und Strickfreunde da – für Neulinge genauso wie für Routiniers. Jeden Freitag läuft ihre „Online-Beratungsshow“ auf Facebook oder Instagram. Hierbei zeigt sie ihrer wachsenden Kundschaft ihr gutes und vielzähliges Sortiment – von ökozertifizierten Stoffen, Nähgarnen, die in Europa produziert werden, oder nachhaltige Knöpfe zum Beispiel aus alten Kronkorken. Die individuelle Beratung steht auch hier im Fokus frei nach dem Motto: „Dein Nähprojekt liegt mir sehr am Herzen!“ Und bei Karin Saladin gibt es nur Lösungen und keine Probleme – frei nach dem Spruch: „Wir machen auch karierte Maiglöckchen!“ Sie ist eben eine echte Powerfrau. kaba

Kontakt: Die „Stoff-Laube“, Dreikönigstraße 21, 68723 Schwetzingen, Telefon 06202/9 45 40 00, Fax: 06202/9 45 4 0 01, info@diestofflaube.de, diestoff-laube@web.de