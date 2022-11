Die Welt erkunden

„Am Anfang konnte ich kein Wort, aber es ging dann doch ganz schnell“, berichtete Simon Nguyen von seinem eigenen Auslandsschuljahr in Chile und kam im Laufe seines Vortrags immer wieder ins Schwärmen. Der junge Mann vom Youth For Understanding Komitee war ebenso wie Marlena Hillig vom deutsch-französischen Jugendwerk und Silvère Preißendörfer Charrier vom American Field Service an die Carl-Theodor-Schule gekommen, um Schüler für einen Auslandsaufenthalt zu begeistern und bei der Planung zu unterstützen.

Mit Kurzvorträgen stellten sie den Mittel- und Oberstufenschülern die Angebote ihrer Organisationen vor: Auslandsschuljahr, Freiwilligendienst, Gastfamilie, Praktikum in der Partnerstadt und Sprachkurse konnten sie vorweisen. Komplettiert wurde die Liste durch ein Reiseprojekt über die Organisation ZIS und Kurzzeitaustausche über den Rotary Club, welche von Lehrer Clemens Meyer vorgestellt wurden.

Persönliche Erfahrungen erzählt

Natürlich kamen auch die persönlichen Erfahrungen nicht zu kurz: Während die Vertreter der Organisationen immer wieder Anekdoten von ihren eigenen Auslandserfahrungen in den USA, Frankreich und Chile einfließen ließen, genoss besonders der Vortrag von Carolin Schmidt, einer Schülerin der Schule, besondere Aufmerksamkeit. Mit Bildern von ihrer Gastfamilie, den gemeinsamen Aktivitäten und regionalen Besonderheiten wie der Mitternachtssonne berichtete sie voller Begeisterung von ihrem Aufenthalt in Norwegen.

Neben den Vorträgen hatten die Schüler auch Gelegenheit, an den Messeständen mit den Vertretern der Organisationen ins Gespräch zu kommen. „Kann man auch zwei Mal ins Ausland gehen? Ich interessiere mich sowohl für die USA als auch für Japan“, schoss es einer Schülerin durch den Kopf und sie war froh, dies mit Barbara Bethke und Clemens Meyer vom Auslandsbüro der Schule besprechen zu können.

Simon Nguyen und die übrigen Beteiligten stellten schließlich fest, dass nach zwei Jahren Pause das Interesse an einem Auslandsaufenthalt neu entfacht wurde. zg