Die Welt ohne Dankbarkeit wäre eine sehr zerbrechliche

Schwetzingen/Brühl. Die Reihe „Was unsere Gesellschaft zusammenhält“ wird am Donnerstag, 23. September, um 18 Uhr, in der Volkshochschule Schwetzingen fortgesetzt. Dieses Mal gibt es eine Lesung unter dem Titel „Abraham, Isaak und Ismael in Auschwitz“ mit den beiden Schülern Sevita Mansori und Jamey Fritzmann in Begleitung von Helmut Mehrer.

Zu den Personen Sevita Mansori (15) besucht die 9. Klasse an der Marion-Dönhoff-Realschule in Brühl. Ihr Ziel ist das Abitur.

Jamey Fritzmann (14) geht in die 10. Klasse am Moll-Gymnasium, Mannheim. Eine Klasse hat er übersprungen, sodass er voraussichtlich mit 16 Abitur macht. Er will Medizin studieren.

Thematisch überbrückt die Lesung mehr als 2500 Jahre und am Ende soll sie in ein bis heute unentdecktes Land führen: mit Frieden zwischen den Menschen und den Religionen. Er, 14 Jahre und Christ, und sie, 15 Jahre und Muslimin, sind zutiefst davon überzeugt, dass das geht. Ein Schlüssel dafür liege in der Geschichte des Vaters Abraham und den beiden Brüder Isaak und Ismael. Stehen sie doch am Beginn aller drei Buchreligionen. Es ist die Geschichte, die die Verwandtschaft zwischen den drei großen Buchreligionen offenbart. Entscheidend auf diesem Weg des Friedens seien das Verzeihen und das Mitgefühl, welches hier ein zentrales Motiv ist. Die Redaktion sprach mit Sevita Mansori und Jamey Fritzmann.

Wie kam es zu diesem Projekt?

Sevita: Vor zwei Jahren begegneten wir während einer Ferienfreizeit Helmut Mehrer und kamen ins Gespräch. Er hat uns dann einfach gefragt, ob wir Lust hätten und wir hatten Lust. Das Thema wirkte sehr interessant. Und über den Frieden zwischen den Religionen denke ich schon länger nach.

Jamey: Die Gläubigen aller Religionen müssen endlich lernen, aufeinander zu zugehen und diese Lesung zeigt Wege auf.

Seid ihr gläubig?

Sevita: Ich bin Muslimin und die Religion ist für mich eine Art Wegweiser. Sie hilft mir einfach, mich im Leben zu orientieren.

Jamey: Religion beeinflusst nicht jede meiner Entscheidungen. Aber gerade in schwierigen Zeiten hilft es zu wissen, dass Gott an meiner Seite steht.

Welche Botschaft haben Abraham, Isaak und Ismael für uns heute?

Sevita: Dass es immer möglich ist, aufeinander zu zugehen und sich zu versöhnen. Und dass die Welt ohne Dankbarkeit und Mitgefühl eine sehr zerbrechliche Welt ist. Jamey: Mit ihrem Mitgefühl und der Wertschätzung allem gegenüber taugen sie auch heute noch als Vorbilder. Vielleicht gerade heute. Zu vieles wird als zu selbstverständlich genommen.

Wie blickt ihr auf die Jahre 1933 bis 1945 und den Holocaust?

Jamey: Es macht mich einfach wahnsinnig traurig zu sehen, was Menschen anderen Menschen anzutun vermögen.

Sevita: Es ist schlimm, dieses Leid zu sehen. Wir müssen alles tun, damit so etwas nie wieder geschieht. Und genau deswegen machen wir diese Lesung. Es ist auch in unserer Verantwortung, die Erinnerung wachzuhalten und für Frieden zu sorgen.

Jamey: Frieden entsteht über Erinnerung, Anerkennung, Gerechtigkeit und Respekt und zwar jedem gegenüber. Es geht darum, niemanden zu demütigen und jeden leben zu lassen, wie er zu Leben vermag.

Sevita: Und die Geschichte kann ein Ort sein, genau das zu lernen.