Dieb aus Reilingen mit Cuttermesser und falschen Papieren

Das war dumm gelaufen für einen 47-jährigen Mann aus Reilingen. Der gebürtige Pole, der seit etlichen Jahren auf Baustellen in der Region arbeitet, soll im Oktober vergangenen Jahres in einem Baumarkt in Schwetzingen ein elektronisches Bauteil im Wert von 24,90 Euro entwendet haben. Dabei soll er ein sogenanntes Cuttermesser in seiner Arbeitshose mit sich geführt haben. Deshalb musste sich der

...