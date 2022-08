Diebe auf Mittelalterfest im Domgarten Speyer

Speyer. Lange Finger haben Unbekannte am Wochenende auf dem Mittelalterfestival „Spectaculum“ in Speyer gemacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, seien eine Schweizerin sowie mehrere Schausteller im Domgarten bestohlen worden. Am Samstag sei der Frau aus der Schweiz gegen 22.30 Uhr ihre schwarz-gelb-karierte Handtasche entwendet worden. Darin befanden sich ein blaues Mobiltelefon von „Wiko“ sowie ihr Geldbeutel mit 80 Euro.

Am Sonntag bestahlen dann zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr Unbekannte mehrere Schausteller, die gerade beim Abbauen waren. Eine Geschädigte legte unter anderem die Bareinnahmen des Wochenendes in einer Tasche in ihr Fahrzeug und ließ die Schiebetür kurz offenstehen. Auch einem weiteren Schausteller wurden aus seinem Fahrzeug die Bareinnahmen entwendet. Beiden entstand jeweils ein Schaden in vierstelliger Euro-Höhe.

