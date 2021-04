Diese Corona-Regeln gelten in Schwetzingen und Umgebung

Man kann es niemandem verübeln, angesichts der sich ständig ändernden Information zu den geltenden Corona-Bestimmungen verwirrt zu sein. Ein gutes Beispiel: Eigentlich greift die Notbremse seit Montag, 19. April, in Baden-Württemberg landesweit (wir berichteten in unserer Samstagsausgabe). Das bedeutet, dass Kreise, deren Inzidenzwerte drei Tage in Folge über 100 liegen, Lockerungen zurücknehmen und Verschärfungen umsetzen müssen. Auf den Inzidenzwert des Rhein-Neckar-Kreises trifft das zu – dennoch kommen die Verschärfungen erst am Mittwoch, 21. April.

Doch woran liegt es, dann die vom Land Baden-Württemberg auferlegte Notbremse erst ab Mittwoch greift? Einfach formuliert: an einer Formalie. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises muss die Änderung der Corona-Regelungen, also das Inkrafttreten der Notbremse, noch einmal gesondert bekanntgeben, wie Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. Rene Pöltl erklärt. Er hatte bereits am Wochenende auf seiner Facebook-Seite über diesen Sachstand informiert.

In einer Pressemitteilung von Montagmittag teilt schließlich das Landratsamt mit, dass auf der Homepages des Kreises unter dem Punkt „Bekanntmachungen“ die entsprechende Verlautbarung zum Thema Notbremse hinterlegt ist. „Da die Rechtsfolgen laut Corona-Verordnung am zweiten Werktag nach dieser öffentlichen Bekanntmachung eintreten, greifen die verschärften Regelungen kreisweit also ab Mittwoch, 21. April“, heißt es weiter.

So wird es ab Mittwoch, 21. April, unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr geben und strengere Kontaktbeschränkungen (siehe Infobox).

Was den Handel geht, so bleiben in Kreisen, deren Inzidenz drei Tage in Folge über 100 liegt, nur Läden der Grundversorgung für Kundenverkehr geöffnet, also Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien. Auch Gärtnereien und Gartenmärkte dürfen weiter geöffnet bleiben. Baumärkte sind im Rhein-Neckar-Kreis an diesem Dienstag noch geöffnet, ab Mittwoch allerdings dann zu. Das führte am Montag selbst bei Mitarbeitern von Baumärkten zu Verwirrung, die an Privatkunden keine Waren rausgeben wollten. Und: Zum Friseur kann man an diesem Dienstag noch ohne zuvor einen Corona-Test gemacht zu haben, der muss dann jedoch ab Mittwoch vorgelegt werden.