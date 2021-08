Diese Erfindung macht glücklich

Dass ich Schokolade schwer widerstehen kann, ist kein Geheimnis. Auch die Waage weiß das. Und wenn die wüsste, dass ich heute schon 200 Tafeln Schokolade inhaliert habe, würde die staunen! Ich übertreibe, denken Sie jetzt sicher. Nö, ich habe heute wirklich schon 200 Tafeln Schokolade zu mir genommen – gleich nach dem Morgenkaffee, bevor ich aus dem Haus gegangen bin. Und wissen Sie was: Irgendwie fühlt sich das richtig gut an!

Denn nicht nur das Essen von Schokolade macht glücklich, sondern auch der Duft. Mehr noch: Wer an Schoki riecht, nimmt sogar ab! Das ist das Ergebnis einer medizinischen Studie aus den Niederlanden. Das hängt damit zusammen, dass das Hungerzentrum im Gehirn mit dem Riechzentrum an der Nasenwurzel direkt verbunden ist. Und genau das hat sich ein findiges Start-up aus Aachen mit dem witzigen Namen „Yabbaduu – always be happy“ zunutze gemacht und eine kleine Dose voller Glück entwickelt.

„Yabbaduu“ ist eine vegane, mikroplastikfreie, wasserfreie und tierversuchsfreie Creme. Davon reibt man sich etwas unter die Nase sowie auf den Nasensteg und atmet direkt fünfmal tief durch die Nase ein sowie durch den Mund aus. Das duftet! Sofort wird der Alltag herrlich schokoladig und womöglich unangenehme Gerüche übertüncht. Gerade auch unter Masken ist dieses Balm ein Wundermittel und das Inhalieren unter dem Mund-Nase-Schutz intensiver.

Wie genau funktioniert die Schokoladendroge? In einem aufwendigen Verfahren wurde der Duft von biologisch angebauten Kakaobohnen extrahiert, erklären die Erfinder Timm und Fabian List. „Der nach dunkler Schokolade riechende Balm aktiviert Opioidrezeptoren im Gehirn und löst sofort Glücksgefühle aus. Gleichzeitig entsteht ein direktes Sättigungsgefühl.“ Oder anders verdeutlicht: Durch die Nervenfasern der Dermis gelangen Rezeptoren für die Produktion von Endorphinen durch den Extrakt des Mönchspfeffers in den Körper.

Die Entwickler versprechen, dass eine Dose Yabbaduu vier Wochen hält und der Inhalt (zehn Gramm à 14,90 Euro, unter www.yabbaduu.de) der Wirkung von 200 Tafeln Schokolade entspricht. Etwa eine Stunde soll der wohlige Geruch anhalten. Nicht nur das kann ich bestätigen: Das Aroma ist so angenehm und schokoladig, als hätte man sich gerade seine Lieblingssorte Zartbitter gegönnt. Nur das da eine Tafel um die 500 Kalorien hat. Das Balm dagegen keine. Endlich mal eine Erfindung, die glücklich macht! Also mich auf jeden Fall.