Diese Gottesdienste gibt es zu Fronleichnam

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt. Fronleichnam am Donnerstag, 3. Juni, feiert die Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt wieder ohne Prozession, teilt Pfarrer Uwe Lüttinger mit. Es werden jedoch Gottesdienste angeboten. Am Donnerstag, 3. Juni, um 10.30 Uhr gibt es einen Gottesdienst in St. Kilian, Oftersheim, sowie um 10.30 Uhr in St. Nikolaus, Plankstadt, jeweils mitgestaltet vom Kirchenchor. Der Pfingstweg in St. Maria, Schwetzingen, lädt bis Freitag, 4. Juni, ein, dem Geheimnis von Pfingsten auf der Spur zu sein. Außerdem gibt es in den geöffneten Kirchen Impulse zum Mitnehmen. Unter „segen.jetzt“ kann man sich zudem online sein Segenswort schenken lassen.

