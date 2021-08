Diese Kandidaten sind zur Bundestagswahl zugelassen

Bruchsal/Schwetzingen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Kreiswahlausschuss unter anderem für den Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen - also den im Einzugsgebiet dieser Zeitung - über die Zulassung der eingereichten Kreiswahlvorschläge zur Bundestagswahl 2021 entschieden. Diese findet am Sonntag, 26. September, statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bekanntmachungen über die zugelassenen Kreiswahlvorschläge sind auch auf der Internetseite des Rhein-Neckar-Kreises (www.rhein-neckar-kreis.de unter der Rubrik „Bekanntmachungen“) abrufbar. Außerdem können sie während der Sprechzeiten beim Landratsamt in Heidelberg kostenlos eingesehen werden.

Zudem ist gegen Kostenerstattung ein Ausdruck erhältlich beziehungsweise die Zusendung möglich, hierzu kann Kontakt mit der Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters unter der Nummer 0721/ 936 - 53440 oder E-Mail an kup@landratsamt-karlsruhe.de aufgenommen werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Mehr zum Thema CDU-Stadtverband Klimaschutz braucht soziale Balance Mehr erfahren Wähler-Kommunikation Spektrum der Bürgeranliegen kennt keine Grenzen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Klimaschutz SPD fordert konkretes Handeln Mehr erfahren

Zugelassene Kreiswahlvorschläge für den hiesigen Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen sind:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

1. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Olav Steffen Gutting, Rechtsanwalt, Jahrgang 1970, Oberhausen-Rheinhausen;

2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Nezaket Yildirim, Diplom-Juristin, Jahrgang 1977, Schwetzingen.

3. Bündnis 90/Die Grünen: Nicole-Annette Heger, IT-Qualitätsmanagerin, Jahrgang 1970, Waghäusel.

4. Freie Demokratische Partei (FDP): Dr. Christopher Gohl, Mediator, Jahrgang 1974, Tübingen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

5. Alternative für Deutschland (AfD): Ruth Rickersfeld, Betriebswirtin (VWA), Jahrgang 1966, Waghäusel;

6. Die Linke: Alena Schmitt, Schülerin, Jahrgang 2001, Bruchsal;

7. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei): Gerd Wolf, Angestellter, Jahrgang 1961, Edingen-Neckarhausen;

8. Freie Wähler: Alexander Geyer, Risiko-und Sicherheitsmanager, Jahrgang 1982, Kronau;

9. Basisdemokratische Partei Deutschland (die Basis): Frank Theis, Gerichtsvollzieher, Jahrgang 1967, Reilingen;

10. Die Zukunft am Start: Jonas James Fritsch, Student, Jahrgang 1998, Hockenheim.

Die Reihenfolge und Nummerierung ergibt sich aus §30 Absatz 3 des Bundeswahlgesetzes.