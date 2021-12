Diese Taler sind blanker Genuss mit Nougat

Schwetzingen Weihnachtsaroma mit Kardamomkeksen

Würzig, süßlich und mit leichter Schärfe: Kardamom ist ein besonders feines Gewürz, in Indien wird es sogar „Königin der Gewürze genannt. Und Kardamom gehört aufgrund seines Aromas auch irgendwie zu Weihnachten dazu. Immerhin ist er Bestandteil in Spekulatius, Lebkuchen, Pfeffernüssen und Printen – alles Leckereien, die in der Adventszeit nicht in den Plätzchenschalen fehlen dürfen. Vanessa Schäfer, die als Food-Bloggerin „Die Schürzenträgerin“ unterwegs ist, hält ebenfalls ein schönes Rezept bereit: Ihre Kardamomkekse sind zudem vegan. {element} Schritt eins: Mehl zusammen mit dem Grieß und dem gemahlenen Kardamom in eine Rührschüssel geben. Sukzessive den Zucker und die Margarine hinzufügen und alles mit einem Handrührer oder einer Küchenmaschine vermengen. Den Teig für rund eine halbe Stunde ruhen lassen. {furtherread} Schritt zwei: Backofen auf 160 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Aus dem Teig kleine Kugeln formen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und sie dort etwas flach drücken. Pistazien halbieren und auf jeden Keks eine Hälfte legen. Die Kardamomkekse für rund 25 Minuten backen. Sie sind fertig, sobald sie an der Oberfläche hellbraun werden. Die Kekse anschließend auf einem Rost auskühlen lassen. Info: Weitere Rezepte gibt es unter www.schuerzentraegerin.de

