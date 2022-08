Diesel aus Lkw in Reilingen gestohlen – Zeugen gesucht

Reilingen. Rund 150 Liter Dieselkraftstoff sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem Lkw in Reilingen gestohlen worden. Das Fahrzeug hatte in der Hermann-Hesse-Straße geparkt – als der Fahrer am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr zu seinem Sattelzug zurückkehrte, bemerkte er im Bereich des Tanks einen Kraftstofffleck auf dem Boden und verständigte die Polizei.

Die Beamten ermitteln deshalb nun wegen Diebstahls – und bitten Zeugen, welche Hinweise auf die Täter haben, sich beim Polizeirevier Hockenheim zu melden. Die Telefonnummer lautet: 06205/2860-0