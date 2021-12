Dieser Basar ist legendär und nachhaltig

Der Zonta-Club Schwetzingen ist bekannt für seine wohltätigen Projekte, die sich im Kern immer an Frauen im Beruf und an die Gesellschaft richten. Am Samstag stellten die Zonta-Mitglieder ihren beliebten Wohltätigkeitsbasar auf die Beine, bei dem sie gut erhaltene Mode und Accessoires aus zweiter Hand, Einrichtungsgegenstände und Dekor sowie Bücher und vieles mehr zum kleinen Preis verkauften.

...