Dieter Dörr entwickelt Saft zur Stärkung des Körpers

Knoblauch, Essig, Hühnerbrühe und Zitrone. Das sind die Hauptzutaten des Getränks. Die genaue Zusammensetzung der Mixtur ist geheim. Ein Schnapsglas voll – das reicht als Trinkmenge. Der Saft soll das Immunsystem schützen und das Herz-Kreislauf-System stärken. Davon ist Dieter Dörr überzeugt. Der 64-jährige Neulußheimer hat den Gesundheitstrank nämlich entwickelt.

„Vitaler Immun Drink“ lautet der Name seiner Kreation, die innerhalb der Familie des Rezept-Urhebers bereits eine wohltuende Wirkung gezeigt hat und deshalb bereits auch an Freunde und Bekannte weitergegeben wurde. „Mit überaus positiver Resonanz“, bestätigt Dörr. Dem Knoblauch würden ja antibakterielle und blutdrucksenkende Eigenschaften zugeschrieben. Und die Zitrone enthalte das wichtige Vitamin C, das der Körper braucht. Außerdem neutralisiere es den Knoblauchgeruch.

Wohlbefinden steigern

Der Erfinder des Getränks „Vitaler Immun Drink“, Dieter Dörr, nimmt ein Schnapsglas voll zu sich, das reicht als Einzeldosis. © Dörr

Dörr und sein Geschäftspartner Bernd Koblenzer möchten das neue Getränk nun auf den Markt bringen. Der 68-jährige Immobilienmakler aus Oftersheim setzt auf die Bekömmlichkeit der Flüssigkeit. Und er hat die Mixtur natürlich schon selbst mehrfach probiert. Das Getränk steigere das Wohlbefinden, sorge für bessere Abwehrkräfte und geringere Anfälligkeit für Erkältungen sowie einen milderen Verlauf bei grippalen Effekten, führt Koblenzer aus. Gerade habe sich bei ihm wieder die Wirksamkeit bestätigt: „Als es mir ziemlich schlecht ging mit Kopfschmerzen, Schnupfensymptomen und Magenbeschwerden nahm ich das Getränk und es ging mir wieder gut.“

Der Saft sollte ein- bis zweimal täglich mit der Menge von 2 bis 4 Zentiliter getrunken werden, am besten morgens und abends vor den Mahlzeiten. „Das Mittel wirkt bei viralen und bakteriellen Infektionen und Magen-Darm-Beschwerden“, meint der ausgebildete Heilpraktiker und Krankenpfleger.

Koblenzer hat durch einen Bekannten in Italien bereits nach Vertriebswegen über Apotheken gesucht. Es würde auch eine Lizenz für die Produktion und den Verkauf des Getränks in Italien vergeben. Dem Lizenznehmer lägen bereits rund 900 000 Bestellungen aus italienischen Kliniken vor und er sei davon überzeugt, dass das Getränk bei Erkrankungen durch das Coronavirus auch sehr wirkungsvoll sein könne.

Um den Drink bei uns registrieren zu lassen, hatte Dörr Kontakt aufgenommen zum Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Die Bundesbehörde mit Sitz in Bonn hatte den 64-Jährigen dann an die zuständige Überwachungsbehörde, das Regierungspräsidium Karlsruhe, verwiesen. Vom Deutschen Patent- und Markenamt in München haben Dörr und Koblenzer schon ein Aktenzeichen erhalten. Der gewerbliche Rechtsschutz ist den beiden Erfindern wichtig.

Positive Rückmeldungen

Mehrere mit dem Coronavirus infizierte Personen hätten das Getränk bereits bekommen, ihnen sei es darauf schnell wieder besser gegangen, versichert Koblenzer: „Wir erwarten schnell weitere Rückmeldungen über positive Wirkungen, vor allem wenn mehr Menschen das Getränk zu sich genommen haben. So wurde uns beispielsweise mitgeteilt, die Mixtur wirke als „natürliches Antibiotikum. Bei regelmäßiger Einnahme könnte das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, um über 90 Prozent reduziert werden. Wir sind auch der festen Überzeugung, dass durch unsere Erfindung ein milderer Verlauf bei Corona-Infektionen zu erwarten sein könnte.“

Ladengeschäft angemietet

Die beiden haben gerade in Hockenheim ein Ladengeschäft angemietet. Von dort aus soll das Getränk ab Mai in den Handel kommen. Sponsoren gibt es auch schon. Auch wenn die Zutaten überall erhältlich seien, ergäben sich daraus „Millionen von Kombinationsmöglichkeiten, die nicht die gewünschte Wirkung haben würden“, meint Dörr.

Interessenten würden das Getränk also nicht für sich selbst herstellen können. Außerdem komme es immer noch auf die genaue Zubereitung an. Mehr wollen und dürfen die beiden Erfinder nicht noch zusätzlich verraten. Die Literflasche werde aber nicht mehr als 10 Euro kosten: „Damit sich auch sozial schwächer gestellte Menschen unseren Drink leisten können“, erklären sie abschließend.

Zutaten im Gesundheitstrank – welche Wirkung haben sie: Knoblauch: Zwiebelgewächs, das besonders im Mittelmeerraum als Gewürz und Heilmittel bekannt ist. Knoblauch hemmt zum Beispiel das Wachstum von Bakterien und Pilzen und wirkt leicht antiviral. Essig: Apfelessig kann Sodbrennen lindern und Warzen bekämpfen. Zudem soll es auch den Blutzucker regulieren. Essigwickel können außerdem Fieber senken. Hühnerbrühe: Die Suppe enthält den Eiweißstoff Cystein, der entzündungshemmend und auf die Schleimhäute abschwellend wirkt. Das Zink macht die Suppe gesund. Heiße Suppe hält die Schleimhäute feucht und schützt so vor weiteren Keimen. Zitrone: Die Zitrusfrüchte sind für ihren hohen Anteil an Vitamin C bekannt. Mit 50 Milligramm decken hundert Gramm die Hälfte des Tagesbedarfs eines Erwachsenen. vas