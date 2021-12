Digitale Bierprobe mit Gewinnchance

Plankstadt/Schwetzingen. Zum „Durstigen Donnerstag“ am 9. Dezember um 19 Uhr hat die Welde Braumanufaktur unter dem Titel „Welde & Friends“ Biere von Freunden zur Verkostung zusammengestellt. Mit dabei sind Spezialitäten aus Schleswig-Holstein, Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg und Belgien. Durch die digitale Live-Bierprobe führen mit großem Wissen und einer Menge Spaß die Biersommeliers Max Spielmann und Malte Brusermann. Vom malzbetonten „Spezial“ über klassisches IPA und dunkles Imperial Stout bis zum Lambic reicht die Palette der Bierstile, die ganz gemütlich zu Hause am Bildschirm verkostet werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ein klassischer durstiger Donnerstag, wie man ihn kennt und liebt“, sagt Welde-Chef Max Spielmann. Er und sein Mitstreiter freuen sich auf die Bierprobe, die wieder so viele Geschmackserlebnisse und interessante Geschichten rund um den Gerstensaft verspreche.

In den Advent startet Welde in Sachen digitale Bierprobe am 9. Dezember. © Welde

Bei den Über-Quell Brauwerkstätten in der Hansestadt Hamburg braut man das „Walden Forest Lager“, nach eigener Aussage ein Bier für Abenteurer und Holzfäller. Die verbrauten Hopfensorten sollen mit Aromen von Kiefer, frischem Moos und einer leichten Harzigkeit einen Waldspaziergang in die Flasche zaubern. Ebenfalls aus Hamburg kommt das klassische IPA „You are not Alone“ von der Braumanufaktur Superfreunde. Der Amarillo-Hopfen bereichert es mit schönen Noten nach Zitrusfrüchten und Orangen. Mit dem „Kurpfalzbräu Spezial“ ist ein würziges Lagerbier aus Plankstadt dabei, das erst in diesem Jahr eine Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft errang. Karamellmalze und der hochfeine Aromahopfen „Hallertauer Tradition“ verleihen dem Bier laut Braumeister Stephan Dück eine sehr feine, fast süße Milde.

Goldgelb und tropisch

Ebenfalls aus dem Plankstadter Sudhaus kommt das „Pale Ale“ – goldgelb besticht es mit spritzig-frischer Rezenz und Aromen von tropischen Früchten aus den verwendeten Hopfen Simcoe, Pekko und Cascade. Im bayerischen Rettenberg braut man in der Privatbrauerei Zötler ein Baltic Porter namens „Schwarzer Ritter“, eine traditionelle und tiefschwarze Bierspezialität mit viel Hopfen und Alkohol, damit sie für Überseetransporte taugt. Mit dem Rum-Rosinen-Imperial-Stout „Rosinenbomber“ ist BRLO aus Berlin vertreten. Dafür wurde mit der norwegischen Craftbrauerei Lervig zusammengearbeitet und ein dunkles und echt starkes Bier gebraut, bei dem in Rum eingelegte Rosinen eine wichtige Rolle spielen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und dann ist da noch die belgische Spezialität „Faro Lambic“ von der Brauerei Lindemans aus dem belgischen Viezenbeek. Ein junges Lambic wird mit einem reiferen Lambic verschnitten und traditionell während der zweiten Gärung in der Flasche mit Kandiszucker versetzt. Keine Frage: Da braut sich im Dezember für Bierfans was ausgesprochen Leckeres zusammen. zg

Info: Teilnahme mit oder ohne Bierpaket über Livestream auf www.facebook.com/weldebier/live_videos oder www.youtube.com/user/Weldebier. Bierpakete können noch bis Freitag, 3. Dezember, 12 Uhr, online auf www.digitalebierprobe.de bestellt werden. Ein Paket verlost unsere Zeitung bis Freitag, 11 Uhr unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Bitte als Stichwort „Bierprobe“ angeben.