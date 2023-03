Digitale und nachhaltige Technologien

Die Carl-Theodor-Schule ist Teil eines weiteren Netzwerkes im Mint-Bereich. Der Hauptgeschäftsführer der Bitkom Dr. Bernhard Rohleder überreichte in der Bitkom Geschäftsstelle im Berliner Regierungsviertel im Rahmen der „Smart Education Night“ die Urkunde.

Sie wurde als eine von diesjährig nur fünf Schulen aus ganz Deutschland mit dem Titel „Green Smart School“ von der Bitkom ausgezeichnet, da hier Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen angegangen und umgesetzt werden.

Herausforderung und Chance

„Wir begreifen und thematisieren die Transformation zu digitalen und nachhaltigen Technologien als Herausforderung und Chance für unsere Schülerinnen und Schüler. Hierzu fördern wir ihre Kompetenzen wie multiperspektivische Problemanalysefähigkeiten und die Implementierung faktenbasierter Lösungsansätze und prüfen unsere Abläufe und Prozesse auf ihre Vereinbarkeit mit den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also Ökonomisches, Ökologisches und Soziales“, sagt Schulleiterin Heide-Rose Gönner über den digitalen Lehr- und Lernansatz ihrer Schule.

Die Nutzung von KI im Mathematikunterricht, digitale Messgeräte im naturwissenschaftlichen Unterricht, Feedback-Tools oder auch der Aufbau von Onlineshops in der kaufmännischen Berufsschule zeigen nur einige Beispiele der digitalen Vielfalt an der Carl-Theodor-Schule. Dazu werden jährlich schulweite Nachhaltigkeitsprojekte veranstaltet. 2021 startete die Initiative mit einer eigens für die Schule gedrehten Kurzdoku. Die dadurch erstellte Bedarfsanalyse war der Ausgangspunkt und führte zu einer CO2-Bilanzierung in Kooperation mit der Heidelberg School of Education. Im Rahmen dieses Projekts wurden durch Studierende Einspar- und Umsetzungskonzepte für mehr Klimaschutz an der Carl-Theodor-Schule erarbeitet, die aktuell durch den Seminarkurs weiterentwickelt werden. Dies sind nur einige Beispiele die zeigen, dass auf allen Ebenen Anstrengungen stattfinden, um nachhaltig zu handeln und auf Klimawandelfolgen präventiv und angemessen zu reagieren. zg