Digitale Verkostung aus dem Schwetzinger Welde Brauhaus

Schwetzingen. Außergewöhnliche Biere und ebensolche Schokoladen bilden aromenreiche Genusskombinationen, die am heutigen Samstag, 19. Februar, 19 Uhr, bei einer digitalen Verkostung von Bier und Schokolade aus dem Welde Brauhaus in Schwetzingen präsentiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Aromenwelten der sehr unterschiedlichen Produkte Bier und Schokolade passen gut zusammen, wie Biersommelière Mareike Hasenbeck und Biersommelier Malte Brusermann ebenso wissen wie Sandrella Lithoxopoulos von der Chocolaterie Chocami. Warum dies so ist und auf was es bei der Verkostung ankommt, erklären die drei Fachleute. Garniert wird die Bier-und-Schokoladen-Probe mit Hintergrundinformationen und Geschichten rund um die Leckereien, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Die Verkostungspakte waren vorab zu bestellen.