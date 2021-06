Digitalen Impfnachweis für zwei auf ein Handy speichern

Schwetzingen. Seit Anfang dieser Woche gibt es den digitalen Impfnachweis in Deutschland (wir berichteten mehrfach). Dieser ist eine Ergänzung zum gelben Impfpass und wird als ausgedruckter QR-Code ausgegeben – nach jetzigem Stand entweder bei der Zweitimpfung im Impfzentrum oder nachträglich per Post. Wer zum Beispiel beim Hausarzt geimpft wurde, kann den Code in einer Apotheke bekommen, allerdings ist dort der Andrang zurzeit sehr hoch.

Nach Erhalt kann man den Code mit einem Smartphone scannen und so in der dazu passenden App hinterlegen. Konkret funktioniert das mit der Corona-Warn-App oder der speziell für den Impfnachweis entwickelten CovPass-App. So müsste man nicht stets den Impfpass mit sich herumtragen, um eine Impfung nachweisen zu können.

Anlässlich der Einführung des digitalen Nachweises erreichte uns eine Anfrage von einer Leserin, ob es möglich sei, zwei Nachweise am selben Gerät in der App zu hinterlegen, da sie und ihr Mann nur ein gemeinsames Smartphone besitzen.

Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte das Bundesgesundheitsministerium, dass dies für enge Familienmitglieder in der CovPass-App möglich sei. Man müsse dazu nur die beiden Codes nacheinander einscannen – das geht auch nachträglich noch. Da das Zertifikat stets auch den Namen der geimpften Person anzeige, sei die Zuordnung bei Nutzung und Prüfung des digitalen Impfnachweises sehr einfach möglich.

