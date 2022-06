Digitales Impfzertifikat läuft aus - was nun?

Region. Die Corona-Impfzertifikate kommen wegen der Lockerungen immer seltener zum Einsatz. Während die digitalen Zertifikate im Alltag kaum noch Verwendung finden, sind sie für Urlaubsreisen teilweise noch essentiell. Im Juni laufen nun die ersten Zertifikate aus technischen Gründen aus, denn sie verlieren nach 365 Tagen ihre Gültigkeit. Das bedeutet, dass der QR-Code auf dem Impfzertifikat ab dann als ungültig erscheint und nicht mehr ausgelesen werden kann. Dies ändert jedoch zumindest innerhalb Deutschlands nichts am Impfstatus. Dies betont

Doreen Kuss, Gesundheitsdezernentin des Landratsamtes im Rhein-Neckar-Kreis, betont auf Nachfrage dieser Zeitung, dass dies nicht bedeutet, dass der Impfschutz erlischt. „Das digitale Impfzertifikat hat aus technischen Gründen ein Ablaufdatum. Dies richtet sich nicht nach dem Datum der Impfung, sondern nach dem Zeitpunkt der Zertifikat-Ausstellung. Der Impfschutz erlischt also nicht mit dem Ablaufdatum des Zertifikats, sondern entsprechend den Regelungen des Paragrafen 22a des Infektionsschutzgesetzes“, erklärt Kuss, dass in diesem Gesetz alles genau geregelt sei.

Aber was muss ein Betroffener nun tun, wenn sein digitales Impfzertifikat abläuft? „Die Aktualisierung des Impfnachweises erfolgt über die jeweilige App. Nutzer müssen also nicht in Arztpraxen, Apotheken oder Impfzentren vorstellig werden. So steht etwa für die CovPass-App vor Ablauf der Zertifikate in den App-Stores ein Update bereit“, erklärt die Gesundheitsdezernentin und verweist darauf, dass dies insbesondere bei Reisen ins Ausland wichtig ist. Dabei sind nämlich die Einreisebestimmungen der einzelnen Länder zu beachten. Innerhalb der EU gelten zudem einheitliche Regelungen. Bei grenzüberschreitenden Reisen innerhalb der EU gilt das digitale Impfzertifikat für die Grundimpfung nur 270 Tage lang. Mit einem Booster wird es dann jedoch unbefristet anerkannt.