Dirigent aus Leidenschaft

Der katholische Kirchenchor St. Pankratius in Schwetzingen durfte sich mit Beginn des neuen Jahres ein Dirigentenjubiläum im Kalender vermerken. Professor Dr. Stefan Zöllner-Dressler leitet seit 30 Jahren – seit 1992 – die Sängerinnen und Sänger.

Pandemiebedingt konnte hierzu keine größere Feier stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung. So überraschte der Kirchenchor seinen Maestro in der ersten Singstunde im neuen Jahr im Josefshaus mit einem Empfang im kleinen Rahmen und überreichte Blumen sowie Geschenke. Pfarrer Uwe Lüttinger würdigte den Jubilar ebenfalls mit einem Präsent. Allen Gratulanten war es ein herzliches Bedürfnis, dem Chorleiter für seine Verdienste während dieses langen Dirigats zu danken, verbunden mit dem Wunsch auf noch viele gemeinsame musikalische Erlebnisse.

© Scholtes

Der gebürtige Westfale, der zum Musikstudium nach Heidelberg kam, ist der Region seitdem treu geblieben. Beruflich hat er Karriere an der Hochschule gemacht, hier geheiratet und wurde Vater dreier Töchter. Die Kurpfalz ist ihm zu einer neuen Heimat geworden. Sein Aufstieg zum Professor für Musikwissenschaft und Musikpädagogik und stellvertretenden Dekan an der PH Heidelberg wurde vom Kirchenchor mit regem Interesse verfolgt und mit großem Stolz gefeiert.

Seine Arbeitsschwerpunkte als Universitätsprofessor sind die Konzertpädagogik, W.A. Mozart und Gustav Mahler, die Kirchenmusik der Klassik sowie die Klangkunst im 20. und 21. Jahrhundert. Ohne Zweifel prädestiniert ihn dieses Fachwissen zu einem qualifizierten Chorleiter. Unter diesen Voraussetzungen hat er dann in den zurückliegenden 30 Jahren zahlreiche Konzerte zu Höhepunkten seiner Arbeit gemacht. Insbesondere sind hier Aufführungen mit Werken zu nennen, die man von einem Laienchor nicht unbedingt erwartet. Dazu gehören etwa die „Große Cäcilienmesse“ von Charles Gounod, die „A-Dur Messe“ von Caesar Frank und die „Krönungsmesse“ von W.A. Mozart. Insgesamt verfügt der Chor inzwischen über ein Repertoire von zirka 25 Orchestermessen, die von Professor Dr. Stefan Zöllner-Dressler erarbeitet oder neu gestaltet wurden. Sie werden bei Festgottesdiensten oder Konzerten – zusammen mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt Heidelberg – aufgeführt. zg

