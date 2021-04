Dirk Marschall ist nun Konrektor der Schimper-Schule in SChwetzingen

Schwetzingen. Dirk Marschall ist neuer Konrektor an der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule (KFS) in Schwetzingen. Dabei ist der Begriff „neu“ im Zusammenhang mit der Position eigentlich nicht korrekt: Der 40-jährige Pfälzer hat bereits viele Jahre Erfahrung im Schulleitungsbereich.

Der gebürtige Speyrer studierte an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg die Fächer Deutsch, Englisch und Geografie. Nach seinem Referendariat in Tettnang startete er 2010 in Hilzingen im Hegau in den Schuldienst. Dort sammelte er sofort Klassenlehrererfahrungen, war Verbindungslehrer der SMV und übernahm bereits in seinem zweiten Dienstjahr die Teamleitung für die Klassenstufen 7 bis 9.

„Es hat mir schon immer großen Spaß gemacht, mit Menschen im Team zu arbeiten und nach pädagogisch wertvollen Lösungen zu suchen sowie den Schulalltag zukunftsorientiert und modern auszurichten“, berichtet der Pädagoge im Gespräch. Diese Stärke konnte er als Junglehrer schon in seinem dritten Jahr in Hilzingen ausleben, indem er zuerst kommissarisch und dann offiziell die Konrektorenstelle antrat. Bereits damals lag ihm die logistische Planung und die pädagogisch nachhaltige Ausrichtung der Schule sehr am Herzen. „Meine erste Diensthandlung als stellvertretender Schulleiter in Hilzingen war der Antrag auf Einrichtung einer Gemeinschaftsschule“, erinnert sich Marschall heute. Er sei von Anfang an ein glühender Verfechter der Pädagogik der Gemeinschaftsschule gewesen. „Für mich ist die GMS die einzige Schulform, die für jedes Kind eine optimale Bildungsmöglichkeit bietet.“

Nach zehn Jahren im Bodenseekreis zog es Dirk Marschall dann aus familiären Gründen wieder nach Speyer und damit 2019 an die KFS. „Ich hatte großes Glück, dass genau meine Fächer ausgeschrieben waren und ich die Stelle bekam.“ Auch an der KFS dauerte es nicht lange und er unterstützte mit seinem Organisationstalent sowie seinem pädagogischen Hintergrund die Schulleitung.

Umbruch im vollem Gange

„In der Umbruchsituation des Schulleitungswechsels Anfang 2020 waren wir sehr froh, ihn in unserem Team der erweiterten Schulleitung zu haben“, sagt Schulleiterin Nicole Winkler. So ist auch für das Kollegium der Schule der Umstand, dass Dirk Marschall nun offiziell zum Konrektor ernannt wurde, gar nicht neu, da er die Einrichtung mit seinem Planungs- und Leitungskönnen seit Anfang an unterstützt und bereichert.

„An der KFS hat mich von Beginn an das multiprofessionelle Team überzeugt. Es gibt nicht viele Gemeinschaftsschulen, die aus einer Realschule erwachsen und so breit in unterschiedlichen pädagogischen Professionen aufgestellt sind.“ Der frisch gebackene Vater passt mit seiner beruflichen Vita wie angegossen in das bunte Kollegium der Schimper-Schule. „Ich habe große Lust, die Pädagogik der Gemeinschaftsschule an der KFS weiter auszubauen, meine Erfahrungen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen“, sagt er. Das Arbeitsfeld dazu ist groß und die Bereitschaft der Schulgemeinde ebenfalls. „Neben all der Organisation in diesen unruhigen Zeiten verlieren wir die Schulentwicklung der Gemeinschaftsschule nicht aus dem Blick“, verspricht Marschall. Und so wird neben der pandemiebedingten Situation bereits fleißig am Umzug in das neue Schulgebäude und der Gestaltung des Schullebens in den neuen Räumen gearbeitet.

