Diskussion mit Cem Özdemir

Region. „Zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaft gehört kein oder.“ – Unter dieser Überschrift steht ein virtueller Wahlkreisbesuch von Cem Özdemir (Grüne), Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur des Bundestages. Er spricht am Freitag, 23. April, 17 Uhr, mit Daniel Schmid, Chief Sustainability Officer (CSO), SAP SE, sowie Jürgen Kretz, Bundestagskandidat.

Wie kann Digitalisierung dazu beitragen, nachhaltiges Wirtschaften in Unternehmensabläufen zu verankern? Viele progressive Unternehmen sind bereits auf dem Weg hin zu Klimaneutralität oder einem effizienterem Einsatz von Ressourcen. Nicht nur darum wird es im dem Gespräch gehen, in das sich Interessierte via Zoom, Facebook live sowie telefonisch einwählen können: https://us02web.zoom.us/j/89085841848?pwd=SVJ3cUNjYnV3Uzh0SElXYWFiOWxaUT09, Meeting-ID: 890 8584 1848, Kenncode: 0844 (IDs gelten auch telefonisch).