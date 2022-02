Diskussion über Buslinien

Die nächste digitale Wahlkreissprechstunde des Landtagsabgeordneten der Grünen, Dr. Andre Baumann, findet am Donnerstag, 17. Februar, um 20 Uhr statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„In meiner Sprechstunde dreht sich dieses Mal alles um Bus und Bahn“, sagt Baumann. „Viele Anfragen haben mich zum Öffentlichen Personennahverkehr erreicht. Zum Beispiel wegen des Verlaufs und der Fahrpläne von Buslinien oder wegen der Verbindung nach Heidelberg, die unbedingt verbessert werden muss. Ich möchte mit Bürgern über ihre persönlichen Erfahrungen und Wünsche sprechen und von aktuellen Projekten berichten, die momentan in der Region anstehen, wie die Erprobung des Mobilitätspasses des Landes Baden-Württemberg in der Rhein-Neckar-Region.“ Die Teilnahme ist online per Videokonferenz oder telefonisch möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Zugangsdaten gibt’s unter unter www.andrebaumann.de. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2