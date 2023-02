Diskussion zu Gebühren in Kitas

Bildung und soziale Teilhabe sind eng miteinander verbunden. Statistiken zum Verhältnis von sozialer Herkunft und Bildungsabschluss zeigen eindeutig: Gute Bildung bedeutet bessere Chance für gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe. Die Grundlagen dafür werden in den ersten Lebensjahren gelegt. Kitas tragen maßgeblich dazu bei, das Fundament erfolgreicher Bildungs- und Lebensbiografien zu legen – das ist wissenschaftlich und politisch unbestritten. Im Gegensatz zur anerkannt gebührenfreien Schul- und Hochschulbildung werden in der Regel für die frühkindliche Bildung Beiträge erhoben. Dies geschieht unterschiedlich, denn jede Kommune bestimmt die Kita-Gebühren selbst. Ob und wie viel Eltern für die frühkindliche Bildung zahlen, ist somit vom Wohnort abhängig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Frage „Sinn und Unsinn von Kita-Gebühren – was ist gerecht?“ soll an diesem Donnerstag, 2. März, 19 bis 20.30 Uhr, bei einer Veranstaltung im Lutherhaus, Mannheimer Straße 36 in Schwetzingen nachgegangen werden. Das Fritz-Erler-Forum Baden-Württemberg und das Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung laden hierzu ein. Dem Impulsvortrag von Dr. Lucimara Brait-Poplawski, Lehrbeauftragte von der evangelischen Hochschule Ludwigsburg, schließt sich eine Diskussion an. Auf dem Podium dabei sind neben Brait-Poplawski Sabine Leber-Hoischen, Fachbereichsvorstand der Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, der SPD-Landtagsabgeordnete und -vizepräsident sowie Sprecher für frühkindliche Bildung, Daniel Born und Ulrike Lechnauer-Müller, Leitung, Kita St. Marien aus St. Leon-Rot.

Anmeldung erforderlich

In wenigen Kommunen Baden-Württembergs ist die Kita beitragsfrei, andere wiederum bezuschussen den Kitabesuch, heißt es in einer Pressemitteilung. Häufig werden Gebühren auch über eine einkommensabhängige Staffelung erhoben. Unabhängig von der Gebührenordnung der jeweiligen Kommune sind die Kosten aber für die Eltern in den letzten Jahren stetig gestiegen und steigen weiter. Zudem können einkommensabhängige Staffelungen auch negative Konsequenzen für Familien haben.

Mehr zum Thema Neckargemünd Aufstockungs- und Rückkehrboni zahlen Mehr erfahren

Doch was und welches Gebührenmodell ist gerecht? Sollte es überhaupt Gebühren geben? In welchem Zusammenhang stehen Kita-Gebühren und Investitionen in die Qualitätsentwicklung der frühen Bildung? Wie stellen wir sicher, dass jedes Kind in Baden-Württemberg ein qualitativ hochwertiges, räumlich nahes Bildungsangebot erhält, das zur Lebenssituation der Familie passt? Das sind nur einige Fragen, die diskutiert werden. zg

Info: Anmeldung unter https://www.fes.de/lnk/kita02032023