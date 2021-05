DLRG fordert: Freibäder sollen öffnen

Region. Der Landesverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Baden verabschiedet eine Resolution zur sofortigen Öffnung der Freibäder. In der Resolution fordern sie die Landesregierung auf, die Corona-Verordnung entsprechend anzupassen.

Die Versammlung drückt damit ihr Unverständnis aus, dass in den aktuell gültigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg kontaktarmer Freizeit- und Amateursport im Freien für bis zu 20 Kinder bis Vollendung des 14. Lebensjahres erlaubt ist, Schwimmbäder jedoch explizit ausgenommen sind und damit jegliche Möglichkeit auf Schwimmunterricht. „Wir sind nun schon im zweiten Jahr, in dem Kinder kaum oder gar nicht schwimmen lernen, geschweige denn ihre Wassersicherheit erhalten oder verbessern können“, beschrieb Ingrid Lehr-Binder, die Präsidentin des Landesverbands, das Problem.

Sie warnte vor einer drohenden Generation von Nichtschwimmern. „Der Großteil der Grundschulen und auch die DLRG konnten über einen langen Zeitraum keinen Schwimmunterricht mehr anbieten, weil ihnen kein Bad zur Verfügung steht und ausbildende Verbände wie die DLRG haben lange Wartelisten von teilweise mehr als zwei Jahren für einen Schwimmkurs“, wird die Präsidentin in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Delegierten der Tagung brachten ihre große Sorge zum Ausdruck, dass mit der Zahl der Nichtschwimmer auch die Zahl der Ertrinkungsfälle schon bald dramatisch ansteigen könnte. Sie verwiesen auf die guten Erfahrungen mit den erarbeiteten Hygienekonzepten für die Schwimmausbildung und Studien der Aerosol-Forschung zur Ansteckungsgefahr im Freien.

Dem schließt sich die hiesige DLRG-Gruppe Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt mit ihrem Vorsitzenden Dr. Marc Hemberger an. zg