Doch lieber mit Knödelprinzip

Sie kennen das vielleicht: Es sind zig Dinge, die Sie erledigen müssen und versuchen daher, so effizient wie möglich vorzugehen – etwa an der Arbeit. Während ich also in der Warteschleife am Telefon hänge, bearbeite ich Mails. In das digitale Postfach der Redaktion läuft alles ein, was für das Tagesgeschäft und darüber hinaus wichtig ist – Anfragen von Lesern, Nachrichten von Vereinen und Institutionen, die Artikel von Mitarbeitern und und und. Da sammelt sich so einiges an und wird natürlich tagesaktuell bearbeitet. Bearbeitete beziehungsweise erledigte Mails werden dann gelöscht. Und just bei dieser Aktion, dem herausfiltern von Nachrichten, die eliminiert werden können, passiert’s: Am Telefon stoppt die Warteschleife und der gewünschte Interviewpartner ist dran. In dem Moment klicke ich alle Mails im Posteingang an und drücke „löschen“. Verdammt!

Kein Problem – es muss ja noch alles im Papierkorb sein, denke ich und erlebe mein leeres Wunder: Denn im gleichen Moment, als ich „löschen“ gedrückt habe, leerte ein anderer Kollege den Papierkorb. Da war es nun, das völlig leere Postfach unserer Redaktion. Dieser Weißraum war beängstigend, aber auch irgendwie befreiend. Zumindest für einen Moment. Dann überwog die Panik und alarmierte die IT-Abteilung, die zum Glück die E-Mails retten konnte. Tja, so ist das manchmal mit der Effizienz. In diesem Moment fällt mir der Ratschlag eines geschätzten Kollegen (mittlerweile im „Unruhestand“) in Bezug auf das Angehen von Aufgaben ein, der da heißt: „Ein Knödel nach dem anderen.“