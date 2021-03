Schwetzingen/Region. Die ersten Prognosen für die Landtagswahl Baden-Württemberg aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind bekannt gegeben. Wir haben den aktuellen Stand aus allen Kommunen zusammengefasst.

In Schwetzingen liegt Dr. Andre Baumann von den Grünen mit 31,93 Prozent vorne, darauf folgt Andreas Sturm (CDU) mit 19,62, Daniel Born (SPD, 14,49), Karlheinz Kolb (AfD, 12,23), Holger Höfs (FDP, 9,12) und Sonstige 12,61. Auch in Oftersheim liegt Dr. Andre Baumann mit 29,04 Prozent vorne. Darauf folgt Andreas Sturm (CDU) mit 20,66 Prozent, Daniel Born (SPD, 15,25), Karlheinz Kolb (AfD, 12,19), Holger Höfs (FDP, 9,57) und Sonstige 13,28. Dr. Andre Baumann von den Grünen ist ebenfalls in Plankstadt Spitzenreiter mit 31,97 Prozent. Ihm folgt Andreas Sturm (CDU) mit 23,60 Prozent, Daniel Born (SPD, 13,96), Karlheinz Kolb (AfD, 10,45), Holger Höfs (FDP, 9,13) und Sonstige 10,90.

In der Gemeinde Brühl liegt Dr. Andre Baumann (Die Grünen) mit 27,3 Prozent laut aktuellen Prognosen auf Platz 1. Auf ihn folgen Andreas Sturm (CDU) mit 18,09 Prozent und Karlheinz Kolb (AfD) mit 16,36 Prozent. 16,01 Prozent haben Daniel Born (SPD) gewählt, 10,83 Prozent stimmten für Holger Höfs (FDP). Die restlichen Parteien haben insgesamt 11,41 Prozent der Stimmen einheimst.

Ebenfalls auf dem ersten Platz in Ketsch liegt Dr. Andre Baumann mit 25,36 Prozent. Andreas Sturm wird von 22,52 Prozent der Wähler gewählt, 16,39 Prozent stimmen für Karlheinz Kolb und 13,10 für Born. Holger Höfs heimst 10,22 Prozent der Stimmen ein und für sonstige Parteien stimmen 12,41 Prozent.

In Hockenheim erreicht Dr. Andre Baumann mit 25,64 Prozent der Stimmen ebenfalls den höchsten Anteil der Stimmen. Ihm folgen Andreas Sturm mit 22,33 Prozent, Karlheinz Kolb mit 16,2 Prozent und Daniel Born mit 14,36 Prozent. Holger Höfs, der für die FDP in den Landtag möchte, bekommt 7,73 Stimmen. 13,73 Prozent stimmen laut aktuellen Prognosen für sonstige Parteien.

Der Kandidat der Grünen, Dr. Andre Baumann, erreicht in Altlußheim 26,67 Prozent. Andreas Sturm liegt mit 22,81 Prozent der Wählerstimmen auf dem zweiten Platz. Auf ihn folgen Daniel Born mit 17,78 Prozent und Karlheinz Kolb mit 12,75 Prozent. Holger Höfs heimst 7,86 Prozent der Stimmen ein. Für die übrigen Parteien stimmen insgesamt 12,12 Prozent.

In Neulußheim erreicht Dr. Andre Baumann 28,08 Prozent der Wählerstimmen. 25,91 Prozent stimmen für Andreas Sturm, 14,15 für Daniel Born und 12,3 für den Kandidaten der Alternativen für Deutschland, Karlheinz Kolb. Holger Höfs möchten 6,85 Prozent der Wähler im Landtag sehen. 12,71 Prozent wählen sonstige Parteien.

In Reilingen liegen die Grünen ebenfalls mit 27,72 Prozent an der Spitze. Der CDU-Kandidat Andreas Sturm heimst 24,81 Prozent der Stimmen ein, für Karlheinz Kolb stimmen 14,08 Prozent und für Daniel Born 11,65 Prozent. Holger Höfs erreicht 9,01 Prozent der Stimmen und Holger Fritz von den Freien Wähler bekommt 5,02 Prozent. 7,71 Prozent wählen sonstige Parteien.

