  Dr. Andre Baumann von "Die Grünen" beantwortet Fragen zur Landtagswahl

Schwetzingen/Region. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Als Entscheidungshilfe für unsere Leser haben wir den Kandidaten aus dem Wahlkreis Schwetzingen jeweils die gleichen 13 Fragen geschickt – zu allgemeinen und brisanten regionalen Themen, aber auch zu persönlichen Punkten. So auch Dr. Andre Baumann, 48 Jahre, wohnhaft in Schwetzingen, von Bündnis 90/Die Grünen.

Was sind die drei wichtigsten Probleme in der Region Schwetzingen/Hockenheim, die Sie von Stuttgart aus lösen wollen?

Dr. Andre Baumann: Das ist erstens die Situation des Einzelhandels. Wie Hotellerie und Gastronomie zählt der stationäre Einzelhandel zu den von der Pandemie besonders betroffenen Branchen und braucht in dieser schwierigen Zeit unsere schnelle Hilfe. Wir müssen ein Ladensterben verhindern. Wir brauchen lebendige Ortskerne mit florierenden Läden. Zweitens die Lage der regionalen Wirtschaft, vom Soloselbstständigen über die Künstlerinnen und Künstler bis hin zum mittelständischen Unternehmen. Der Infektionswelle darf keine Insolvenzwelle folgen. Drittens das Klima. Die Klimakrise lässt sich nicht wegimpfen. Förderungen bei energetischen Sanierungen und der Ausbau der Nutzung von Wind- und Sonnenenergie helfen der heimischen Wirtschaft und dem Klima. Die Auswirkungen der Klimakrise sehen wir auch in unserem geliebten Hardtwald. Ich will mich einsetzen für den klimagerechten und naturnahen Waldumbau unseres Hardtwalds zwischen Reilingen, Hockenheim und Schwetzingen. Er ist das Sorgenkind unter den Wäldern des Landes.

Dr. Andre Baumann kandidiert für den Landtag. © Baumann

Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Meinung zu einem Thema geändert und warum?

Baumann: Ich wusste zwar schon lange, dass durch die Zementherstellung gewaltige Mengen CO2 entstehen. Aber neu war mir, dass durch den weltweiten Betonverbrauch mehr CO2 emittiert wird als durch Flugverkehr. Das bedeutet für mich: Wir müssen noch stärker auf Beton verzichten, zum Beispiel durch klimaschonendes Bauen mit zementarmem Beton und bei großen Bauwerken mit Recyclingbeton. Große Hoffnungen setze ich darum auch in den Holzbau.

Wofür haben Sie das letzte Mal an einer Demonstration teilgenommen?

Baumann: Am 20. September.2019 in Mannheim beim globalen Klimastreik zusammen mit Tausenden vor allem jungen Menschen, die sich Sorgen um unser Klima und die Natur machen. An eben diesem Tag hatte die Große Koalition das sogenannte Klimapaket vorgestellt: viel Verpackung, wenig Inhalt. Ich war sauer und enttäuscht. Da musste ich demonstrieren gehen für einen wirkungsvollen Klimaschutz.

Bildung ist ja Ländersache. Was wäre Ihr wichtigster Ansatz, den Sie verändern würden?

Baumann: Mir ist zunächst wichtig, den Lehrerinnen und Lehrern zu danken, die unter Corona-Pandemiebedingungen einen tollen Job machen. Ich bin daher gegen radikale Umbaumaßnahmen im Schulsystem, um nicht noch mehr Unruhe und Ungewissheit in die Schulen zu tragen. Sonst haben die Lehrkräfte und Schulleitungen mehr mit Verwaltungskram zu tun als mit den Kindern. Mein wichtigster Ansatz ist, nicht alle Kinder über einen Kamm zu scheren, sondern individuell zu fördern. Darum sollten wir den Weg der Ganztagsschule konsequent weitergehen und gemeinsamen inklusiven Unterricht ausbauen – das ist pädagogisch sinnvoll, gut für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und sichert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir müssen auch die personelle und technische Ausstattung an den Schulen verbessern. Wir müssen bei der Digitalisierung endlich vorankommen. Das haben wir in den letzten Wochen bei den technischen Problemen beim Homeschooling leidvoll gesehen – übrigens auch meine Kinder. Vielen Schulen fehlt es an fachkundigem Personal, das das Netzwerk administriert – das sollte keine Lehrkraft mal so nebenher machen müssen.

Wie würden Sie gegen die Wohnungsnot vorgehen?

Baumann: Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum – und zwar für alle Einkommensklassen. Wir benötigen mehr sozial geförderten Wohnraum, ganz klar. Aber ich will auch, dass sich junge Menschen anständige Wohnungen leisten können und auch Paare – mit und ohne Kinder – ihren Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen können. Unsere Gesellschaft altert. Und darum benötigen wir auch mehr bezahlbaren Wohnraum, der altersgerecht und barrierefrei ist. Die grün geführte Landesregierung unter Ministerpräsident Kretschmann hat darum eine millionenschwere Wohnraumoffensive gestartet: Fördermittel für sozialen Wohnungsbau wurden erhöht und müssen weiter erhöht werden. Auch der von uns entwickelte Grundstücksfonds ist auszubauen.

Wenn Sie drei Maßnahmen zum Thema ÖPNV umsetzen dürften, welche wären das?

Baumann: Auch, wenn der ÖPNV in unserer Region schon gut ausgebaut ist, gibt es Verbesserungsbedarf. Und zwar einerseits in der Qualität, andererseits in der Verkehrsdichte und -häufigkeit. Wir Grüne wollen eine Mobilitätsgarantie und dabei einen Mindeststandard von 5 bis 24 Uhr umsetzen und auf vielen Strecken den Halb- oder Viertelstundentakt realisieren. Jetzt konkret zur Frage: Das ÖPNV-Netz muss erstens enger geknüpft werden: weitere ÖPNV-Verbindungen und Taktverdichtungen, auch in den Randzeiten. Neue Regiobuslinien wie von Schwetzingen nach Walldorf sind eine gute Ergänzung. Zweitens müssen die Horan-Gemeinden besser an Heidelberg angebunden werden. Das darf keine Weltreise sein. Und drittens brauchen wir eine bessere und frühzeitige Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Da kommen bestimmt viele sehr gute Vorschläge!

Welche Maßnahmen würden Sie befürworten, um der Wirtschaft in der Corona-Krise zu helfen?

Baumann: Wir brauchen ein Unterstützungsprogramm für unsere Innenstädte. Sie sind das Herz jeder Stadt und wichtige Wirtschaftstreiber. Ich befürworte daher das „Neustart-Programm“ der grünen Landtagsfraktion, wie die Unterstützung des stationären Einzelhandels beim Aufbau lokaler Online-Portale, einen Notfallexistenzfonds und das Nachschärfen und Erweitern bestehender Förderprogramme. Einen Fokus würde ich auf das Handwerk legen. Ich will ein starkes Handwerk, das jungen Menschen und Fachkräften Perspektiven bietet. Ich kann mir da auf Bundesebene einen Steuerbonus bei energetischen Sanierungen oder die Förderung des ökologischen Dachwohnungsausbaus vorstellen. Im Land gilt es, unsere Automobilwirtschaft bei der Transformation zu unterstützen. Der von Ministerpräsident Kretschmann aufgelegte Strategiedialog, es gemeinsam mit den Automobilfirmen und den Zulieferern zu tun, ist dafür der richtige Weg.

Was kann das Land Baden-Württemberg aus Ihrer Sicht – auch in finanzieller Hinsicht – unternehmen, um die Zukunft des Hockenheimrings dauerhaft zu sichern?

Baumann: Wir sollten die Einnahmeseite des Hockenheimrings stärken. Die begonnene Diversifizierung des Unternehmens ist fortzusetzen. Der Fokus sollte weniger auf große Rennveranstaltungen, sondern neben der E-Mobilität beispielsweise auch auf Konzerten und Messeveranstaltungen liegen. Der Hockenheimring ist von seinem Bekanntheitsgrad, der Infrastruktur und der Lage her ein guter und attraktiver Standort mit Potenzial. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen!

Wie sehen Sie die finanzielle Zukunft der Kollerfähre in Brühl?

Baumann: Entscheidend ist: Die Kollerfähre wird gebraucht – also muss sie in Betrieb bleiben. Das ist beschlossen und gut so. Ich finde es richtig, dass geprüft wird, wie der Betrieb der Fähre wirtschaftlicher wird.

Wie sehen Sie die Zukunft der Geothermie in der Region?

Baumann: Geothermie muss sicher und sauber sein – ohne Wenn und Aber. Und wenn dies möglich ist, dann stehe ich der Geothermie positiv gegenüber. Aber: Die eingesetzte Technik muss so sicher sein, dass Gefahren vermieden werden. Darum dürfen wir Geothermie nur zur Wärmenutzung einsetzen. Das funktioniert in vielen Regionen unseres Landes schon sehr gut und ohne Probleme. Das Kohlekraftwerk Mannheim wird in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren abgeschaltet. Und dann brauchen wir neue Wärmequellen für tausende Haushalte. Wärme muss günstig und klimafreundlich sein und immer dann bereitstehen, wenn sie gebraucht wird. Warum dafür nicht die Energie in unserem Boden vor unserer Haustür nutzen?

Thema Entenpfuhl Ketsch: Wie ist Ihre Haltung dazu und was würden Sie diesbezüglich unternehmen?

Baumann: Das Projekt Entenpfuhl lehne ich ab. Insbesondere weil nicht auszuschließen ist, dass durch den geplanten Kiesabbau unsere Trinkwasserversorgung gefährdet wird. Das Wassergesetz des Landes ist eindeutig: kein Kiesabbau in Wasserschutzgebietszone IIIa. Also kein Kiesabbau im Entenpfuhl – dafür setze ich mich ein.

Schwetzingen schmückt sich gern mit dem Beinamen „Kulturstadt“. Ist Ihnen Kultur wichtig? Wenn ja: Welchen Ansatz verfolgen Sie zur Förderung in der Region?

Baumann: Mir schmerzt das Herz, wenn ich mich mit Kunstschaffenden unterhalte und von deren Existenzängsten höre, da sie kaum noch Auftritte und Präsentationsmöglichkeiten haben. Ich freue mich, dass das von der Heidelberger Grünen Theresia Bauer geführte Kunstministerium gerade vor einigen Wochen für diese freischaffende Kunstszene aus Musik, Kleinkunst, Bildende Kunst ein Unterstützungsprogramm von 15 Millionen Euro aufgelegt hat. Aber wie soll die „Kultur der Zukunft“ aussehen? Diese sollte im Dialog erarbeitet werden. So haben wir das als Land gemacht – mit Künstlerinnen und Künstlern, Bürgerinnen und Bürgern. Das war hochproduktiv! Solche Dialogprozesse sollten auch von den Kommunen durchgeführt werden. Dort soll Kunst ja konkret werden. Vielleicht kommt die „Kulturstadt Schwetzingen“ so zu einem Kulturentwicklungsplan. Wir sollten die vielen schon bestehenden Vereine der Breitenkultur voranbringen: Vereine der Blas- und Chormusik, Amateurtheatergruppen, lokale Theater wie das „Theater am Puls“, Kunstvereine, Heimatvereine, Karnevalsvereine und so weiter. Vielleicht wird aus dem Capitol auch noch ein Kulturzentrum.

Worauf freuen Sie sich am meisten, sobald die Corona-Lage es wieder erlaubt?

Baumann: Das ist schwer zu entscheiden. Auf meine Joggingstrecke durch den Schlossgarten. Auf ein großes Fest mit all den lieben Menschen, die mich so großartig im Wahlkampf unterstützen. Auf Wanderausflüge mit anschließender Einkehr oder gar Übernachtung in einer Hütte. Auf einen geselligen Abend im Biergarten mit Familie und Freunden.

