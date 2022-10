Dr. Ralf Göck stellt sich den Fragen der Schwetzinger

Unter dem Titel „Erfolge der SPD Kreistagsfraktion – wie unser Wahlprogramm umgesetzt wird“, zieht der Vorsitzende der Rhein-Neckar-Kreistagsfraktion der Sozialdemokraten, Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck, bei den Schwetzinger SPD-Senioren am Mittwoch, 2. November, um 15 Uhr eine Zwischenbilanz der laufenden Wahlperiode 2019 bis 2024.

Die öffentliche Veranstaltung findet im SPD-Bürgerzentrum, Maximilianstraße 5 in Schwetzingen statt. Sowohl die Sozial-, als auch die Umweltpolitik wurde nicht zuletzt auf Betreiben der SPD im Kreis vorangebracht, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der SPD AG 60 plus. Gleichzeitig setzten sich die Sozialdemokraten für eine Begrenzung der Kreisumlage ein, um den Städten und Gemeinden „Luft“ für eigene Investitionen zu lassen. Die Anwesenden können zudem ihre Fragen an Göck bei Kaffee und Kuchen loswerden.