Region/Schwetzingen. Welche Grundlagen gibt es zum Thema Impfen? Diese und andere Fragen beantwortet Dr. Sabine Füllgraf-Horst, Fachärztin für Allgemeinmedizin sowie Naturheilverfahren aus Mannheim, beim Arzt-Patienten-Forum am Donnerstag, 25. Februar, 19 bis 21 Uhr, online. Veranstalter ist die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.

In der heutigen Zeit, gerade nach Einführung der Masernimpfpflicht, aber auch durch die aktuelle Bedrohung durch das Coronavirus wird viel über das Thema Impfen diskutiert. In ihrem Vortrag möchte die Referentin die Grundlagen des Impfens nahebringen, um zu verstehen, welche Prozesse im Körper durch eine Impfung ausgelöst werden.

Sie veranschaulicht die jeweiligen Krankheitsbilder, die durch Impfungen verhindert werden können. Hierbei handelt es sich keineswegs um „harmlose Kinderkrankheiten“, sondern zum Teil um schwerste, lebensbedrohliche Erkrankungen im Kindes- aber auch im Erwachsenenalter. Gerade im Alter kann durch Impfungen das Risiko eines dramatischen Krankheitsverlaufs reduziert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Anschluss an den Vortrag können Fragen gestellt und diskutiert werden. Eine Anmeldung ist bei der VHS, Telefon 06202/2 09 50, notwendig.