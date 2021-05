Drei Generationen stehen auf dem Acker

Satte 350 Jahre Spargeltradition in Schwetzingen und das Familienunternehmen Fackel-Kretz-Keller ist dabei! Der Spargelhof in der Invalidengasse 6 ist der letzte landwirtschaftliche Betrieb in der historischen Innenstadt. Elfriede Fackel-Kretz-Keller übernahm den Hof von ihren Eltern.

AdUnit urban-intext1

Bereits die Urgroßeltern und die Großeltern bauten im Allmendsand Spargel an. Zusammen mit ihrem Ehemann Hans-Georg, ihren Töchtern Patrizia und Katharina sowie ihrem Bruder Peter führt sie die Tradition der Familie Fackel-Kretz-Keller fort, den Anbau der alten Spargelsorte „Schwetzinger Meisterschuss“. Drei Generation stehen auch heute noch auf dem Spargelacker. Ilse Fackel-Kretz mit ihren 88 Jahren ist ebenfalls noch in den Spargelbetrieb eingebunden. Die bekannte Spargelbäuerin blickt als Porträt des Künstlers Hendrik Beikirch von der Fassade des Eckhauses zwischen Mühlenstraße und Heidelberger Straße herunter.

Tochter Katharina war von 2010 bis 2016 die dritte Schwetzinger Spargelkönigin und präsentierte in der Zeit das königliche Gemüse auf nationaler und internationaler Ebene. Ihre Kinder Mila und Max lieben die köstlichen Stangen ebenfalls und könnten die mittlerweile sechste Generation auf dem Spargelacker werden. vw

Mehr zum Thema Markus und Johannes Schwald führen die Hermann Müller GmbH & Co. KG am Odenwaldring nach dem Vorbild ihrer Eltern Glasklare Geschwistersache Mehr erfahren Firma Metallbau Hepp in der Zeyherstraße in Schwetzingen Stahl ist seit 150 Jahren ihr Ding Mehr erfahren Generationenbüro Hilfe geben, wenn es mal hakt Mehr erfahren