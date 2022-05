Drei geparkte Fahrzeuge beschädigt

Gleich drei geparkte Autos sind am Montag im Stadtgebiet von Schwetzingen beschädigt worden, ohne dass jeweils der Unfallverursacher eine Nachricht hinterließ. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Bereits am Donnerstag, 19. Mai, gegen 12 Uhr hatte eine Fahrerin eines Opel Crossland ihren Pkw in der Straße Schälzigweg geparkt. Als sie am Montag, 23. Mai, 9.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug ihr Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von cirzirka 3000 Euro.

Am Montag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr hatte ein Fahrer eines Peugeot Kombi sein Auto in der Helmholtzstraße rechts am Fahrbahnrand geparkt. Ebenfalls beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer den geparkten Pkw. Auch hier wird der Sachschaden auf rund 3000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Autofahrer hatte am Montag zwischen 9.30 und 10.20 Uhr seinen Mazda in der Bodelschwinghstraße auf dem Parkplatz des GRN-Krankenhaus geparkt. Vermutlich beschädigte auch hier ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Die Polizei beziffert in ihren Bericht den Sachschaden ebenfalls auf um die 3000 Euro. pol

