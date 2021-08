Mannheim. Derzeit kommt es aufgrund eines Verkehrsunfalls mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 6 Mannheim in Richtung Heilbronn, kurz vor dem Parkplatz Linsenbühl (zwischen Viernheimer Kreuz und dem Autobahnkreuz Mannheim), zu rund drei Kilometern Stau. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Der Verkehr wird derzeit über den Verzögerungsstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Einsatzkräfte sind vor Ort.

