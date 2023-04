Drei Komponisten – ein Lebensweg

Die Schwetzinger Konzertpianistin Tatjana Worm-Sawosskaja widmet ihr nächstes Konzert am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr im Palais Hirsch in Schwetzingen dem 150. Geburtstag von Komponist Sergej Rachmaninow. Sie spielt bei diesem 3-D-Klavierkonzert nicht nur Werke von Rachmaninow, sondern auch von Ludwig van Beethoven und Franz Liszt. Mit beeindruckender Expertise und erzählerischer Leichtigkeit präsentiert sie ausgewählte Stücke.

Und: Sie baut mit spannenden Erzählungen und eindrucksvollen Bildprojektionen die Parallelen der Lebenssituationen der vorgestellten Komponisten und die musikalischen Brücken von der Klassik bis zur Spätromantik. Eine gemeinsame Inspirationsquelle der Komponisten dürften die vergleichbaren Lebensumstände gewesen sein, da jeder dieser drei musikalischen Titanen sein Leben aus politischen Gründen weit entfernt von der Heimat verbringen musste – was ihrer Musik heutzutage an Aktualität nichts mangeln lässt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Das bevorstehende Konzert wird zudem von der skurillen und geheimnisvollen französischen Puppe Polichinelle bestimmt, die wie das deutsche Kasperle, die italienische Pulcinella oder der russische Petruschka eine der Lieblingsfiguren des europäischen Volkstheaters gewesen ist und ihren Höhepunkt im 18. und 19. Jahrhundert erlebte. Rachmaninow widmete ihr einen Konzerttitel – in seinem Klavierwerk „Polichinelle“ op.3. Diese Puppe wird das Publikum im übertragenen Sinne auf den Lebenswegen der Komponisten nach Wien, Weimar, Nowgorod, Moskau, Baden-Baden und Luzern begleiten.

„Manchmal habe ich den Eindruck, dass Rachmaninow hier seine Lebensgeschichte beschreibt: Erinnerungen, erfüllt von Melancholie, Dramatik, Freude und Hoffnung mit atemberaubend virtuosen Passagen. Am meisten beeindruckt mich an der Elegie diese Vielfalt im emotionalen wie technischen Ausdruck“, so die Expertin. Das Konzert richtet sich an interessierte Liebhaber klassischer Klaviermusik ebenso wie an Schüler, Studierende, Musiker und alle, die sich mit dieser musischen Epoche eingehender beschäftigen wollen.

Tickets zu 25 und 10 Euro (Schüler und Studenten) gibt es an der Abendkasse ab 16.30 Uhr. Flüchtlinge und Inhaber des Kulturpasses haben freien Eintritt. Eine Reservierung ist unter Telefon 0172/75 07 439 oder der E-Mail t.worm-sawosskaja@web.de empfehlenswert. zg