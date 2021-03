Bereits Ende 2019 hatte der Gemeinderat die Einrichtung eines gemeinsamen Gutachterausschusses für den Bezirk Schwetzingen ab dem 1. März 2020 beschlossen. Als letzte der zehn beteiligten Städte und Gemeinden trat die Gemeinde Oftersheim mit Wirkung zum 24. Januar 2021 diesem Gremium bei.

Deshalb beschloss der Schwetzinger Gemeinderat jetzt, dass für Oftersheim Susanne Barisch und Gregor Imo in den Ausschuss rücken. Ihre Amtszeit beginnt rückwirkend am 24. Januar und endet am 29. Februar 2024.

Für Brühl wird Hans Faulhaber als Nachrücker für den Ende 2020 ausgeschiedenen Bruno Ganz mit Wirkung vom 1. Januar nachrücken. Auch seine Amtszeit endet Ende Februar 2024. ali/zg