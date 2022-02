Drei Paar Socken gestohlen - Dieb in Untersuchungshaft

Heidelberg. Ein 25-Jähriger, der zuvor zusammen mit zwei weiteren Männern in einem Bekleidungsgeschäft in der Heidelberger Hauptstraße insgesamt drei Paar Socken im Wert von 20 Euro gestohlen hat, ist festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgaben, sitzt der Mann wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen und des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft.

Die drei Diebe waren nach der Tat festgenommen worden, teilte die Polizei mit. In der Bauchtasche des 25-Jährigen wurde ein Taschenmesser aufgefunden, das dieser bei der vorherigen Tatausführung griffbereit mit sich geführt haben soll. Des Weiteren wurden bei ihm 18,7 Gramm verkaufsfertig portioniertes Marihuana sichergestellt, das er wahrscheinlich verkaufen wollte.

Der 25-Jährige wurde am Donnerstag der Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

