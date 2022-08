Drei Sänger feiern in Schwetzingen Luciano Pavarotti

Vielleicht war es Ihnen auch einmal vergönnt, Luciano Pavarotti live zu sehen und vor allem zu hören. Es war 1983, ich war gerade 18 Jahre alt und wir waren zu zweit mit einem Ford Fiesta nach Italien gefahren. In Mailand hat uns auf der Straße ein älterer Mann für den Abend zwei Tickets für die Mailänder Scala angeboten, für damals umgerechnet 15 Mark pro Nase. Ohne auch nur zu ahnen, welch ein Star Pavarotti damals in Mailand schon war, erlebten wir ein Recital von ihm und dei Menschen bejubelten ihn, wie wir es vielleicht mit Mick Jagger getan hätten. Als Zugabe sang er dann sein Nessun Dorma von Puccini – ich hatte Gänsehaut und mir wurde klar, dass man nicht ein ganzes Leben lang nur Heavy Metal und Udo Lindenberg hören muss. Diese Gewalt in der Stimme und diese Zartfühligkeit in der Präsentation – als er da mit seinem weißen Taschentuch in er Hand stand und wie ein Gewitter über seine Zuhörer kam.

Der Sohn eines Bäckers, der selbst als Tenor im Chor der Stadt Modena mitwirkte, und seiner Frau Adele Venturi, die in einer Tabakfabrik arbeitete, wuchs in beengten Verhältnissen mit seinen Eltern und seiner Schwester auf. Zunächst wollte er Lehrer werden, daher studierte er an der Scuola delle Magistrale Pädagogik und unterrichtete dann zwei Jahre lang als Volksschullehrer in Modena. Pavarotti macht seine ersten Gesangserfahrungen im Chor und beschloss 1956, die berufliche Laufbahn des Sängers einzuschlagen. Er begann bei Arrigo Pola in Modena sowie später bei Ettore Campogalliani in Mantua klassischen Gesang zu studieren und arbeitete als Versicherungsvertreter.

Pavarotti debütierte 1961 am Opernhaus von Reggio nell’Emilia als Rodolfo in Puccinis La Bohème, seiner späteren Paraderolle, und gewann einen internationalen Gesangswettbewerb. Teil des Preises war das Debüt als Rodolfo im Opernhaus von Modena unter der Leitung seines damaligen Jugendfreundes Leone Magiera, der ihn später jahrzehntelang als Pianist bei Liederabenden begleitete. Das war der Durchbruch. 1965 trat er mit Joan Sutherland und Richard Bonynge auf einer Tournee in den USA und Australien auf, ein Jahr später debütierte er an der Mailänder Scala, schon 1968 sang er an der Met in New York. Pavarotti ist sogar im Guiness Buch der Rekorde vertreten – bei einer Aufführung von Donizettis L’elisir d’amore im Jahr 1988 an der Deutschen Oper Berlin erhielt Pavarotti in der Rolle des Nemorino einen Applaus von 67 Minuten mit 115 Vorhängen, das ist unerreicht.

Die drei Tenöre feiern Premiere

Seinem Manager Breslin gelang es, durch einen gemeinsamen Auftritt von Pavarotti mit den beiden Tenören Plácido Domingo und José Carreras in einer weltweit übertragenen Sportveranstaltung aus dem Opernstar Pavarotti einen Pop- und Superstar zu machen. Das Konzert der drei Tenöre in den römischen Caracalla-Thermen während der Fußball-Weltmeisterschaft am 7. Juli 1990 erreichte eine Milliarde Fernsehzuschauer in aller Welt. Das Gesangstrio popularisierte Opernarien und konnte mit diesem Programm bei seinen folgenden Tourneen Fußballstadien und Sportarenen mit Zuhörern füllen. Die Arie „Nessun dorma (Vincerò! Vincerò!“ gehört zu den berühmtesten und erfolgreichsten Opernarien und hat Pavarotti zum Gipfel seines Ruhmes geführt.

2004 verkündete Pavarotti nach drei gefeierten Vorstellungen in Tosca an der Metropolitan Opera das Ende seiner Bühnenkarriere. Als Konzertsänger trat er weiterhin bei weltweiten Tourneen in Liederabenden, Arenakonzerten und Open-Air-Konzerten auf. Im Jahr 2005 entschloss er sich zu einer großen Abschiedstournee, die aufgrund einer Krebserkrankung abgebrochen werden musste. 2007 starb er in Modena. Dort gibt es, ebenso wie in der berühmten Galleria Vittorio Emanuele in Mailand gleich gegenüber der Scala und neben dem Dom heute interessante Museen über sein Leben und seien Vorlieben. In Mailand sind auch einige seiner Lieblingsgerichte auf der Speisekarte des Lokals in der Galerie, in dem er selbst nach der Vorstellung in der Scala gerne noch Pasta und Rotwein genossen hat.

Luciano Pavarotti war einer der berühmtesten Tenöre seiner Zeit und zusammen mit Maria Callas der bestverkaufte Opernstar. In der Zeit seiner Hochblüte verkaufte er doppelt so viele Tonträger wie Carreras und Domingo zusammen. Er war der erste Klassikkünstler, dessen CD-Aufnahmen die Pophitparaden erreichten und bei den Verkaufszahlen in die des Popbereichs eindrangen. Erst kürzlich habe ich mich an ihn erinnert gefühlt, als der italienische Sänger Zucchero Pavarottis Andenken in seinem „Miserere“ pflegte – als Vorgruppe der Rolling Stones in der Arena auf Schalke. 60 000 Besucher waren beeindruckt.

Live im Rokokotheater

Mit einem Opernabend im Schwetzinger Rokokotheater soll nun am Sonntag, 23. Oktober, um 16 Uhr unter dem Titel „Luciano: Drei Tenöre feiern eine Legende“ an den großen Pavarotti und Mitstreiter, die Klassik populär gemacht haben, erinnert werden. „Mit drei Konzerten auf drei einzigartigen Bühnen möchten im Oktober drei herausragende Tenöre dem Jahrhunderttenor Luciano Pavarotti ihren Tribut zollen. Neben Bad Oeynhausen und der Historischen Stadthalle Wuppertal steht am Sonntag, 23. Oktober, das Schloss Schwetzingen auf dem Fahrplan. In Erinnerung an den unvergessenen Künstler Luciano Pavarotti möchten drei Ausnahmetenöre unserer Zeit ihr großes Idol feiern und dabei die wunderbaren Arien und Kanzonen, für die Pavarotti berühmt geworden ist, erklingen lassen. Werke von Verdi, Puccini oder Donizetti stehen damit genauso auf dem Programm wie beliebte italienische Lieder“, verspricht der Veranstalter im Gespräch mit unserer Zeitung. So zählen zu den ausgewählten Titeln natürlich das „Nessun dorma“, „O sole mio“, „Caruso“, „La donna è mobile“, „Torna a Surriento“, „E lucevan le stelle“, „Funiculì, Funiculà“, „Vesti la giubba“, „Mamma“, „Granada“ und viele mehr.

Aus Deutschland, Spanien und Italien kommen die drei stimmgewaltigen Sänger, die an den Jahrhunderttenor musikalisch erinnern möchten. Der Dortmunder Johannes Groß ist Kopf und Gründer der „German Tenors“ und gilt für viele als einer der letzten Heldentenöre unserer Zeit. Oscar Marin stammt aus Barcelona, war Schüler von Montserrat Caballé und singt heute auf der ganzen Welt an den großen Häusern. Ricardo Marinello gewinnt bereits im Alter von 18 Jahren die Casting-Show „Das Supertalent“, setzt aber trotzdem im Anschluss seine klassische Ausbildung fort und begeistert mit seiner lyrischen Tenorstimme.

Moderatoren-Legende Ulli Potofski wird mit Geschichten und Anekdoten an diesem Nachmittag im Schloss das abwechslungsreiche Leben von Luciano Pavarotti reflektieren. Begleitet werden die Akteure von der Tastenvirtuosin Claudia Hirschfeld, die 2017 mit dem Titel „Luciano“ zu seinem zehnten Todestag eine musikalische Hommage für Pavarotti schuf und die inzwischen weltweit bei Kompositionswettbewerben mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. (mit Wikipedia)