Drei Trends, um den Garten aufzumöbeln

Die Deutschen lieben ihre Gärten. Über 37 Millionen Einwohner haben Zugang zu einer Grünanlage. Ob der Garten hinter dem Haus, Schreber- oder Gemeinschaftsgarten, ob Grillabende mit Freunden, Familienfeiern oder einfach nur zum Entspannen: Das Leben spielt sich mehr und mehr draußen ab. Möbel Höffner gibt die drei Trends für 2023 bekannt, die den Garten im Handumdrehen aufmöbeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tipp Nummer eins – Abhängen: Einfach mal die Seele baumeln lassen – wortwörtlich. Denn: Hängesessel gehören zu den absoluten Must-haves für diesen Sommer. Die bequemen, meist oval-förmigen Sitzmöglichkeiten laden ein, um zu entspannen, gemütlich das lang vorgenommene Buch zu lesen oder einfach nur abzuhängen. Aus witterungsbeständigem und robusten Polyethylen-Geflecht sowie mit einem stabilen Fuß aus Stahl versehen, bietet der Hängesessel inklusive Sitzkissen, beispielsweise der Hängesessel „Tahiti“ von Möbel Höffner, komfortabel Platz für eine Person – oder alternativ auch für zwei in der Variante „Tahiti Double“. So wird aus einem einfachen Nachmittag im Garten im Handumdrehen ein Kurzurlaub.

Tipp Nummer zwei – Draußen wohnen: Ob das Outdoor-Wohnzimmer oder der Essbereich im Freien, selbst ganze Küchen finden mittlerweile im Garten ihr Zuhause: Das Leben spielt sich mehr und mehr draußen ab. So erfreuen sich gemütliche, wetterfeste Loungeecken immer größerer Beliebtheit. Sie zeigen sich dabei kompakter sowie platzsparender bei gleichzeitig erhöhtem und dadurch verbessertem Sitzkomfort. Bestehend aus einem Tisch und einem Ecksofa bietet die Loungegruppe „Manhattan“ ausreichend Platz für entspannte Gespräche oder zum Ausruhen. Mit ihrem zeitlosen Stilmix aus robustem Aluminium, hellem Polywood sowie den in der Trendfarbe Grau gehaltenen Polsterkissen aus Polyester fügt sie sich zudem harmonisch in den Garten ein.

Tipp Nummer drei – Platz für jedermann: Gemeinsam Zeit mit Freunden, der Familie oder den Nachbarn zu verbringen, steht nach den vorherigen Einschränkungen der vergangenen Jahre weiterhin hoch im Kurs. So werden kurzerhand ganze Familienfeste & Co. nach draußen verlegt. Damit auch alle Platz finden, sind große Essgruppen ein absolutes Muss. Besonders beliebt: das Mix-und-Match-Prinzip, nach dem Sitzgruppen stetig erweitert werden können. So auch das Dining-Set Padua von Möbel Höffner: Der große Tisch sowie sechs Sessel aus wetterfestem Aluminium und Polyethylen-Geflecht kann mit vielen weiteren Möbeln der Serie stetig kombiniert und erweitert werden – und ist damit bestens für Familienzuwachs oder größere Feiern vorbereitet. Und wer darüber hinaus nicht nur im Garten essen, sondern auch direkt kochen möchte, setzt auf einen weiteren Trend: Outdoor-Küchen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. zg