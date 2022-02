Drei Verdächtige nach Betrug mit Aktien im Rhein-Neckar-Kreis und auf Mallorca festgenommen

Rhein-Neckar/Mallorca. Der Staatsanwaltschaft Mannheim und dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) ist es nach mehrjährigen Ermittlungen gelungen, drei führende Mitglieder einer international agierenden Gruppierung festzunehmen, die im Bereich von Kapitalanlagen tätig war. Wie das LKA am Montag mitteilte, stehen die drei mutmaßlichen Täter im dringenden Verdacht, bandenmäßige Marktmanipulation und Betrug durch irreführende Bewerbung und abgesprochenem Handel kanadischer Aktientitel (pennystocks) begangen zu haben. Dafür sollen sie sich mit kanadischen Geschäftspartnern zusammengeschlossen haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Parallel zu den Haftbefehlen, die am 3. Februar vollstreckt wurden, wurden insgesamt 15 richterliche Durchsuchungsbeschlüsse sowie zahlreiche Vermögensarreste im Rhein-Neckar-Raum und auf der spanischen Insel Mallorca vollstreckt. Hierbei stellten die Beamtinnen und Beamten Beweismaterial und Vermögenswerte in Höhe von bislang mindestens 40 Millionen Euro, insbesondere in Form von hochwertigen Fahrzeugen und Immobilien, sicher und beschlagnahmten diese.

Die Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen der Staatsanwaltschaft Mannheim und das LKA arbeiteten bei ihrem Ermittlungen eng mit der spanischen Justiz und der Guarda Civil - einer spanischen Polizeieinheit - zusammen. Laut Pressemitteilung kam die enge Kooperation durch Vermittlung der European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) zustande.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zwei im Rhein-Neckar-Kreis ansässige Firmen mit Betrug beauftragt

Die besagten kanadischen Geschäftspartner sollen den Beschuldigten jeweils den Aktientitel verschafft haben. Zudem sollen sie zwei im Rhein-Neckar-Raum ansässige, von den drei Haupttätern betriebene Firmen beauftragt haben, die Aktientitel durch Börsenbriefe, Onlinewerbung und Verbreitung von unzutreffenden Unternehmensveröffentlichungen zu bewerben. Laut Pressemitteilung sei den Beteiligten dabei bekannt gewesen, dass die kanadischen Aktientitel, die im Freiverkehr an den deutschen Börsen notiert sind oder von den mutmaßlichen Tätern dort platziert wurden, im Prinzip wertlosen seien.

Darüber hinaus sollen die Beschuldigten gezielt auf den Kurs der einzelnen Aktientitel Einfluss genommen haben, indem sie mit den jeweiligen Aktien abgesprochene Handelsgeschäfte in Form von sogenannten "Wash-Sales" oder "Pre-Arranged Trades" tätigten und dadurch eine tatsächlich nicht vorhandene Marktlage vorspiegelten. Unter Ausnutzung des auf diese Weise manipulierten Aktienkurses sollen die Beschuldigten die von ihnen gehaltenen Aktien unter anderem über deutsche Börsen mit extrem hohen Gewinnen vor allem an ahnungslose Kleinanleger veräußert haben.

Lobende Worte von LKA-Präsident Andres Stenger

Ausgangspunkt der Ermittlungen waren Untersuchungen und Analysen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) zu auffälligen Wertpapiergeschäften der Tätergruppe an deutschen Börsenplätzen. Die Ermittlungen des LKA dauern an, die Beweismittel werden weiter ausgewertet.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

"Wesentliche Voraussetzung für eine wirkungsvolle Bekämpfung der organisierten Wirtschaftskriminalität ist ein gutes und konzertiertes Zusammenwirken der Akteure. Eine enge und gute Kooperation von Polizei und Justiz ist hierbei oftmals der Schlüs-sel zum Erfolg", so LKA-Präsident Andreas Stenger. "Der internationale Ermittlungserfolg ist ein eindrücklicher Beleg, wie eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfolgreich gelingen kann." (mit tbö)