Drei Verletzte bei Unfall auf Grenzhöfer Straße

Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Grenzhöfer Straße in Heidelberg sind drei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte gegen 8 Uhr ein Autofahrer, der auf dem Grenzhöfer Weg von Mannheim-Friedrichsfeld kommend in Richtung Grenzhof fuhr, an der Einmündung zur Grenzhöfer Straße einen von Edingen-Neckarhausen kommenden, bevorrechtigten Autofahrer übersehen.

Bei dem Zusammenstoß lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher, dessen Beifahrerin, sowie der Fahrer des zweiten Pkw wurden zur Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An einem der beiden Fahrzeuge wurde durch den Aufprall die Ölwanne aufgerissen und das auslaufende Öl versickerte in das Erdreich. Das Umweltamt wurde zur Begutachtung informiert.